تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌‍شنبه بیست و سوم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هشتم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهاردهم دسامبر سال 2010 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* مازمبی انگلبرت کنگو (قهرمان قاره آفریقا) - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)

- دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز در شهر گوانگجوی چین در حال برگزار می‌شود که طی آن ورزشکاران کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های پارما و فیورنتینا آغاز می‌شود.

- مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* هارتلپول - یئوویل تاون

* ناتس کانتی - بورنموث

* لینکولن سیتی - هره‌فورد یونایتد