تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و سوم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هشتم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهاردهم دسامبر سال 2010 میلادی.
- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاههای جهان امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* مازمبی انگلبرت کنگو (قهرمان قاره آفریقا) - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)
- مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای پارما و فیورنتینا آغاز میشود.
- مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* هارتلپول - یئوویل تاون
* ناتس کانتی - بورنموث
* لینکولن سیتی - هرهفورد یونایتد
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