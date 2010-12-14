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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان و پیگیری نخستین دوره بازی‌های پاراآسیایی از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌‍شنبه بیست و سوم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با هشتم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهاردهم دسامبر سال 2010 میلادی.

- مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* مازمبی انگلبرت کنگو (قهرمان قاره آفریقا) - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)

- دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی امروز در شهر گوانگجوی چین در حال برگزار می‌شود که طی آن ورزشکاران کشورمان به مصاف حریفان خود می‌روند.

- مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های پارما و فیورنتینا آغاز می‌شود.

- مرحله دوم مسابقات فوتبال جام حذفی انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* هارتلپول - یئوویل تاون
* ناتس کانتی - بورنموث
* لینکولن سیتی - هره‌فورد یونایتد

کد مطلب 1210290

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