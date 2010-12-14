بخاطر مردم و امام جمعه بوشهر به شاهین بر می گردم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حمید استیلی شامگاه دوشنبه در گفتگو با برنامه نود اظهار داشت: آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بنده تماس گرفتند و از من خواستند دوباره به این تیم برگردم و من نیز نتوانستم پاسخ منفی به وی دهم.

وی با بیان اینکه از تصمیم باشگاه غافلگیر شده بود، اظهار داشت: ما هم مانده بودیم که چه اتفاقی افتاده که این تصمیم گرفته شد چون که تیم ما از لحاظ سطح کیفی و کمی یک تیم بسیار خوب است که خوب فوتبال بازی می کند اما در نتیجه گیری ضعیف عمل می کند.

استیلی گفت: اینکه بگویند برو و دوباره بگویند برگرد صحیح نیست اما بخاطر مردم بوشهر و امام جمعه این شهر بر می گردم.

وی با بیان اینکه شاهین تیمی جوان و بدشانس است، گفت: در دو بازی گذشته به دلیل مصدومیت بازیکنانمان، دو بازیکن 18 ساله را در ترکیب تیم قرار دادم و در آبادان برغم اینکه بازی کردن در آنجا بسیار سخت است اما تیم ما با وجود خوب بازی کردن، متاسفانه شکست خورد که من اعتقاد دارم این شکست حق ما نبود.

سرمربی شاهین بوشهر در ادامه با بیان اینکه هیچگاه من در مورد داوری صحبتی نمی کنم اما تیم ما امسال از داوری بسیار متضرر شده است، گفت: در بازی اخیر نیز گل ما نادیده گرفته شد که این گل می توانست سرنوشت بازی را عوض کند.