برخی افراد در بوشهر بدنبال ایجاد حاشیه در شاهین هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالمجید حسینی کنگانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با برنامه نود اظهار داشت: از ابتدای فصل این افراد با ایجاد حاشیه های همچون اسپانسر 12 میلیارد تومانی سعی در ایجاد حاشیه و مشکل برای شاهین بودند.

وی اظهار داشت: حاشیه های اخیر از سوی افرادی بوده است که قبلا در این باشگاه مسئولیت داشتند و با اقداماتی برنامه ریزی شده تیم شاهین را با مشکل روبرو کردند.

مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر گفت: متاسفانه بدشناسی هایی داشتیم که نتوانستیم نتیجه های مورد نظر را بگیریم که این امر موجب شد تا فضای برای این افراد فراهم شود و اختلافاتی را میان هیئت موسسین باشگاه ایجاد کنند.

حسینی کنگانی با بیان اینکه این افراد به دنبال در اختیار گرفتن کادر فنی و مدیریت باشگاه هستند، گفت: آنها هر روز با برگزاری جلساتی به دنبال برکناری و استعفای مدیریت و کادر فنی باشگاه بودند و مشخص شد اقدام این افراد از روی قرض بوده و یک نقض فنی نیست.

وی در خصوص عماد رضا نیز گفت: عماد رضا وارد بوشهر است و با تیم شاهین تمرین خواهد کرد.