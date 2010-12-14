به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته گذشته فرانسوی ها سه فروند کشتی باربری ایرانی را با حکم دادگاهی در سنگاپور و به بهانه عدم پرداخت اقساط بانکی توقیف کردند که پیش بینی می شد با رایزنی مسئولان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بانک فرانسوی ها که پرداخت کننده وام برای خرید کشتی ها به ایران بود، کشتی ها از توقیف خارج شود؛ اما روز گذشته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تایید کرد که این بانک، کشتی های ایرانی را به حراج گذاشته و قرار بر این است که این حراج، امروز شنبه برگزار شود.

ماجرا از آنجا شروع شد که ایرانی ها برای خرید سه فروند کشتی باربری، تقاضای دریافت وام از یک بانک در فرانسه را کردند و با موافقت بانک، وام به ایران پرداخت شد و قرار بر این بود که طی اقساط معینی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران این اقساط را بپردازد؛ اما بر خلاف قواعد و قوانین بین المللی و بانکی و تعهدات دو طرف، این بانک دین خود از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تبدیل به حال کرده و با حکم دادگاهی در سنگاپور، حکم حراج این کشتی ها را دریافت کرده است.

این اقدامات در حالی انجام می شود که محمدحسین داجمر، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آن را اقدامی سیاسی و نه قانونی می داند و می گوید: این سه فروند کشتی به دلایل مرتبط با مسایل سیاسی توقیف شده‌اند و نه عدم پرداخت بدهی به یک بانک فرانسوی. در واقع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در گذشته از یک بانک فرانسوی برای خرید کشتی، وامی دریافت کرده بود که اقساط وام خود را نیز به این بانک به موقع پرداخت کرده است.

وی در گفتگو با مهر می افزاید: هم اکنون به دلیل مسایل سیاسی و با این ادعا که ایران از پرداخت بدهی خود خودداری می‌کند، دادگاهی در سنگاپور دستور توقیف سه فروند کشتی را صادر کرده و آنها را به حراج گذاشته است.

داجمر می گوید: در حال رایزنی برای پرداخت وام این کشتی ها به بانک فرانسوی و جلوگیری از حراج این کشتی ها هستیم. این درحالی است که فرانسوی ها برخلاف قوانین بین المللی در این رابطه عمل کرده و نظیر مباحث تحریم اقداماتی فراقطعنامه ای انجام داده است؛ به عنوان مثال در مورد کشتی های ایرانی مشمول قراردادهای قبل از موعد آغاز تحریم نمی شد اما آنها بر این مفاد پایبند نبودند.

وی تصریح می کند: بانک فرانسوی که وام برای خرید کشتی به ایران اعطا کرده، برخلاف قراردادها اقساط دین را به حال تبدیل کرده و از دادگاه سنگاپور تقاضای توقیف و حراج کشتی های ایرانی را اخذ کرده است اما به دنبال این هستیم که از طریق منابعی بتوانیم با فرانسوی ها مذاکره کرده و پول آنها را پرداخت کنیم.

به هرحال، بانک فرانسوی امروز حراج کشتی های ایرانی توقیف شده در سنگاپور را برگزار می کند، اما آیا رایزنی ها برای جلوگیری از حراج امروز سه شنبه به نتیجه می رسد؟