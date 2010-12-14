65 زندانی جزائم غیر عمد در گلستان آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد جعفری عصر دوشنبه در حاشیه مراسم آزادی این زندانیان گفت: برای آزادی این زندانیان، ستاد دیه، شورای حل اختلاف و مددکاری زندان های گرگان و گنبد از مدت ها پیش با شاکیان این افراد رایزنی های خود را آغاز کرده بودند که بالاخره این تلاش های با آزادی این افراد ثمر داد.

وی اظهار داشت: بدهی این افراد در مجموع هشت میلیارد ریال بود که نیمی از آن را زیان دیدگان بخشیدند و 50 درصد بقیه را خیران و ستاد دیه استان تامین کردند.

به گفته وی، 45 نفر از این افراد در زندان گرگان و 20 نفر نیز در زندان گنبد به سر می بردند.

وی با قدردرانی از گذشت زیان دیدگان، گفت: با آزادی این زندانیان، از فروپاشی و سست شدن بنیان خانوادگی و آسیب های اجتماعی احتمالی که امکان داشت آنان را تهدید کند، جلوگیری شد.

جعفری بار دیگر بر عزم شورای حل اختلاف برای کاهش جمعیت زندانیان جرائم غیرعمد مانند تصادفات در استان تاکید کرد و گفت: به این منظور دو شعبه شورای حل اختلاف در زندان گرگان و یک شعبه در زندان گنبد مستقر شده است.



وی گفت: سال گذشته نیز با تلاش اعضای شورای حل اختلاف استان ، هشت محکوم به اعدام از پای چوبه دار پایین کشیده شدند.