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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس/

منچستریونایتد با شکست آرسنال به صدر رفت

منچستریونایتد با شکست آرسنال به صدر رفت

تیم فوتبال منچستریونایتد با شکست آرسنال به صدر جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر انگلستان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، من یونایتد بامداد امروز در آخرین دیدار باقیمانده از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان مقابل آرسنال به برتری رسید و با یک بازی کمتر جای این تیم را در صدر جدول رده بندی مسابقات گرفت.

تک گل من یونایتد در این دیدار را پارک جی سونگ در دقیقه 41 به ثمر رساند. وین رونی در دقیقه 74 این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داد.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 34 امتیاز - یک بازی کمتر
2- آرسنال 32 امتیاز (تفاضل گل 15+)
3- منچسترسیتی 32 امتیاز (تفاضل گل 11+)
4- چلسی 31 امتیاز
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18- ویگان 16 امتیاز
19- ولورهمپتون 15 امتیاز
20- وستهام 12 امتیاز

کد مطلب 1210305

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