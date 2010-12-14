منچستریونایتد با شکست آرسنال به صدر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، من یونایتد بامداد امروز در آخرین دیدار باقیمانده از هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلستان مقابل آرسنال به برتری رسید و با یک بازی کمتر جای این تیم را در صدر جدول رده بندی مسابقات گرفت.

تک گل من یونایتد در این دیدار را پارک جی سونگ در دقیقه 41 به ثمر رساند. وین رونی در دقیقه 74 این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داد.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 34 امتیاز - یک بازی کمتر

2- آرسنال 32 امتیاز (تفاضل گل 15+)

3- منچسترسیتی 32 امتیاز (تفاضل گل 11+)

4- چلسی 31 امتیاز

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18- ویگان 16 امتیاز

19- ولورهمپتون 15 امتیاز

20- وستهام 12 امتیاز