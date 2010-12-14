هالبروک مرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "ریچارد هالبروک" که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا او را به عنوان نمانیده ویژه خود در امور افغانستان، پاکستان و هند تعیین کرده بود امروز در بیمارستانی در ایالات متحده در گذشت.

هالبروک 69 ساله که بر اثر سکته زیر تیغ جراحی رفته بود نتوانست از این عمل جراحی جان سالم بدر ببرد.

هالبروک که در سوابق وی سردبیری مجلات، نویسندگی، تدریس، عضویت در هیئت‌های صلح، نماینده آمریکا در سازمان ملل و سرمایه گذاری در بانک‌ها قید شده تنها فردی محسوب می‌شود که سمت مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در دو منطقه جداگانه در جهان را عهده دار بوده است.

او در سال‌های 1977 تا 1981 و در سال‌های 1994 تا 1996 به ترتیب به عنوان مشاور وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیا و اروپا فعالیت کرده است.



در فاصله سال‌های 1993 تا 1994 نیز هالبروک سفیر آمریکا در آلمان و پس از آن در زمان امضای قرارداد صلح دیتون در بوسنی که میان طرفین درگیر در بوسنی در سال 1995به امضا رسید، به عنوان میانجی صلح شناخته شد.



هالبروک در سال‌های 1999 تا سال2001 نیز در مقام سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد انجام وظیفه کرد و در زمان انتخابات ریاست جمهوری 2004 سمت مشاور جان کری کاندیدای دموکرات‌ها در این انتخابات را عهده دار بود.



او در سال 2008 نیز در مقام مشاور ارشد سیاست خارجی به ستاد هیلاری کلینتون یکی از کاندیداهای دموکرات شرکت کننده در مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیوست.



در 22 ژانویه 2009، هالبروک در سمت فرستاده ویژه آمریکا به پاکستان و افغانستان در دولت باراک اوباما منصوب شد.



این دیپلمات یهودی که از حمایت نهادهای کلیمی در آمریکا برخوردار بود یکی از ترتیب دهندگان تظاهرات های ضد ایرانی در نیویورک بود.