به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ کشور عصر دوشنبه 22 آذر همزمان با هفتمین روز محرم و در فضایی عاشورایی در موزه شهداء برگزار شد.

در ابتدای این مراسم یوسف افراش سرپرست دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ضمن گرامیداشت ایام عزاداری امام حسین (ع) انقلاب اسلامی را برگرفته از آموزه‌های کربلا دانست و گفت: آنچه در طول این سال‌ها باعث استحکام پایه‌های این انقلاب شده، خون شهدای گرانقدر بوده است.

وی افزود: خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول این سال‌ها و علیرغم تمامی فتنه‌ها و توطئه‌هایی که در داخل و خارج کشور تدارک دیده شده، همواره استحکام داشته است.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در بخش دیگری از سخنانش هدف از برپایی یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ را پاسخگویی به مطالبات عمومی جامعه عنوان کرد و گفت: همایش‌هایی هم که قبلاً تحت عنوان جشن کارگران، روز ملی صنعت چاپ و جشنواره ورزشکاران صنعت چاپ برگزار شده، در همین راستا بوده و ما می‌خواهیم به هر بهانه‌ای شده سطح مطالبات عمومی را از صنعت چاپ بالا ببریم.

افراش در ادامه از امضای تفاهم‌نامه‌ای با یکی از نهادها با هدف کاستن از مشکلات صنعت چاپ خبر داد و بدون اشاره دقیق به جزئیات این تفاهم‌نامه، تاکید کرد: حدود 70 درصد کار جلو رفته و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این تفاهم‌نامه نهایی شود.

وی با اشاره به اینکه موضوع اصلی تفاهم‌نامه مذکور بازسازی و نوسازی صنعت چاپ کشور است از اعطای تسهیلات به همین منظور خبر داد و گفت: با اجرای این کار تعرفه ماشین‌آلات نو صنعت چاپ به صفر می‌رسد.

سرپرست دفتر امور چاپ وزارت ارشاد همچنین از کاهش مشکلات چاپخانه‌داران با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها خبر داد ولی به نحوه دقیق این مکانیسم اشاره‌ای نکرد.

در یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ همچنین احمد اسماعیلی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران با تجلیل از یاد و خاطره شهدا، برپایی این یادواره را تذکری به بازماندگان دانست و گفت: متاسفانه ما دوران انقلاب و دفاع مقدس را هم فراموش کرده‌ایم و نمی‌دانیم شهدا چه کار بزرگی برای ما کرده‌اند.

وی شهدا را مظهر اقتدار ایران توصیف کرد و افزود: شهدا با چشم باز رفتند و توصیه آنها به ما هم اطاعت محض از ولایت فقیه بود و ما هم باید سپاسگذار آنان باشیم و قدر انقلاب را بدانیم.

در این مراسم همچنین عباس حاجی‌پور آرانی دبیر انجمن عکاسان شاهد و ایثارگر که برپایی یادواره شهدا و ایثارگران صنعت چاپ پیشنهاد این انجمن بوده است، از تلاش وزارت ارشاد و شهرداری تهران برای بها دادن به یاد و خاطره شهدا قدردانی کرد.

در مراسم دیروز همچنین محسن میرزاعلی پرده‌خوان و نقال به پرده‌خوانی در ذکر مصائب کربلا پرداخت و چند تن از اصحاب چاپ و جانبازان دفاع مقدس هم نوحه‌خوانی کردند.

گفتنی است، در مراسم دیروز گروهی چهار نفره از هنرمندان در حین سخنرانی ها و نوحه خوانی ها به اجرای حرکات نمایشی با موضوع دفاع مقدس و جایگاه رفیع شهدا پرداختند.