بازرسی از واحدهای صنفی از مرز یک میلیون مورد گذشت

داریوش قاسمی در گفتگو با مهر گفت: از زمان اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها تا هفته منتهی به 21 آذرماه، بازرسان سازمانهای بازرگانی سراسر کشور یک میلیون و 111هزار و 229 مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام داده اند.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حاصل این تعداد بازرسی تشکیل 92 هزار و 943 پرونده به ارزش بیش از 783 میلیارد ریال است که در نهایت 88 هزار و 731 فقره از پروندها برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع بازرسی های انجام شده، مواد لبنی با 103 هزار و 635 مورد در رتبه اول گروه های کالایی مورد بازرسی قرار گرفت و گروه کالایی میوه با اولویت سیب ، موز ، پرتقال و نارنگی نیز با 103 هزار و 212 مورد در رده دوم بیشترین بازرسی ها جای گرفت.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه در جریان اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمندی یارانه ها، اقلامی که مورد بازرسی ویژه بازرسان قرار می گیرند به 12 گروه کالایی و خدماتی تفکیک شده اند، اظهارداشت: در مدت زمان ذکرشده، غلات و حبوبات از جمله نان، برنج، ماکارونی، عدس، لوبیا، نخود و لپه با 101 هزار و 395 مورد و مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ با 100 هزار و 672 مورد بازرسی در رتبه های سوم و چهارم بیشترین میزان بازرسی قرار گرفتند.

قاسمی گفت: گروه کالایی دیگری که مورد بازرسی قرار گرفته است شامل قند، شکر و روغن نباتی است که با 91 هزار و 831 مورد در جایگاه پنجم قرار گرفت و پس از آن سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی با 82 هزار و 477 مورد بازرسی مقام ششم بیشترین بازرسی ها را به خود اختصاص داد.

وی با بیان اینکه انواع پودر شوینده با 63 هزار و 163 مورد بازرسی از دیگر گروه های کالایی هستند که سهم قابل توجهی از بازرسی را به خود اختصاص داده اند، توضیح داد: در رتبه های هشتم و نهم بیشترین میزان بازرسی به ترتیب مصالح ساختمانی شامل شمش، تیرآهن، ورق، میلگرد و سیمان با 57 هزار و 134 مورد و چای و خرما با 50 هزار و 49 مورد قرار گرفتند.

به گفته این مقام مسول درسازمان حمایت انواع کاغذ ولاستیک خودرو نیز با 42 هزار و 500 مورد در رتبه بعدی قرار گرفتند و پس از این گروه کالایی نیز سهم نهاده های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله ها، کود و سموم 23 هزار و 686 مورد بازرسی بوده است. قاسمی ادامه داد : بازرسان از مجموعه خدمات عمومی نیز 98 هزار و 890 مورد بازرسی انجام دادند.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان در پایان با اشاره به اینکه در هفت هفته پشت سرگذاشته شده از اجرای این طرح، 61 هزار و 676 مورد گزارش و شکواییه مردمی اعلام وصول شده است، اظهارداشت: روند رو به رشد ارتباطات مردمی به صورت حضوری، تماس با شماره تلفن 124 و یا از مسرهای دیگر ، حاصل تبلیغات و اطلاع رسانی موثری بوده که در این راستا انجام گرفته است.

به گفته قاسمی، بازرسان سازمانهای بازرگانی در مدت این شش هفته، 46 هزار و 504 مورد بازرسی نیز از واحدهای فعال در زمینه مصالح ساختمانی به خصوص انجام دادند، همچنین به منظور کنترل بازار چای و خرما نیز 40 هزار و 602 مورد بازرسی نیز به این دو قلم کالا اختصاص یافت.

مدیرکل دفتر بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه انواع کاغذ و لاستیک خودرو نیز مورد 34 هزار و 67 مورد بازرسی قرار گرفتند، سهم نهاده های دامی از جمله جو، ذرت، کنجاله ها، کود و سموم از بازرسی های انجام گرفته را 19 هزار و 382 مورد دانست.



وی اظهارداشت: در زمینه خدمات عمومی نیز به طور کلی بازرسان سازمان های بازرگانی 78 هزار و 537 مورد بازرسی انجام داده اند.

به گفته قاسمی، گزارشات مردمی نیز در این مدت رقم قابل توجهی به خود اختصاص داده و تبلیغات و اطلاع رسانی های انجام شده برای دریافت و رسیدگی به گزارشات مردمی موجب شده تا 50 هزار و 411 مورد گزارش و شکوائیه مردمی اخذ و رسیدگی شود.

وی ادامه داد: از مجموع بازرسی های انجام شده و گزارشات مردمی، 75 هزار و 420 پرونده به ارزش 593 میلیارد و 775 میلیون و 751 هزار و 55 ریال تشکیل شد که پس از بررسی نهایی، تعداد 71 هزار و 537 فقره از آنها برای رسیدگی و صدور رای به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد.