بارندگی در جاده های کشور/ وجود تجهیزات ایمنی در خودروها الزامی است

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به آغاز بارش برف و باران در محورهای کشور افزود: در حال حاضر در برخی محورهای استانهای غربی، اردبیل، گیلان، کرج، چالوس، هراز، مازندران و چهارمحال بختیاری بارش باران و برف آغاز شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ترافیک در تمامی محورهای کشور آرام و روان است .

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه اظهار کرد: دارا بودن تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ و لاستیک یخ شکن برای خودروهایی که در گردنه های برف گیر مانند هراز و چالوس تردد می کنند الزامی بوده و این خودورها از سوی پلیس کنترل می شوند.

وی گفت: همچنین همراه داشتن سایر تجهیزات ایمنی نیز با توجه به شرایط جوی برای تمامی خودروها لازم و ضروری است.

سرهنگ البرزی از رانندگان خواست تا به علت لغزنده بودن جاده ها با سرعت مطمئنه حرکت کنند.