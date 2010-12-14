مسجد مادرید؛ بنایی برگرفته از معماری الحمرا

ساختمان این مسجد از سوی سه معمار لهستانی طراحی شد و بودجه ساخت آن را نیز عربستان تقبل کرد .

درسال 1978، 18 نفر از نمایندگان دیپلماتیک کشورهای اسلامی خواستار ساخت مسجدی در شهر مادرید شدند، اجرای پروژه 11 سال به تأخیر افتاد.

مسجد و مرکز فرهنگی مادرید پس از پنج سال، 21 سپتامبر افتتاح شد. در مراسم افتتاح این مسجد که در سال 1992 برگزار شد خوان کارلوس اول پادشاه اسپانیا و شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز حضور یافتند.

تا اوایل سال 2001 اداره امور اجرایی این مسجد برعهده نهادی در عربستان بود اما درحال حاضر هدایت این مسجد را شیخ محمود منیر برعهده دارد و کارکنان این مرکز و مسجد از قومیتهای مختلفی چون سوریه ای، مراکشی، اسپانیایی و مصری تشکیل داده اند.

این مسجد به صورت مدرن طراحی شده است اما برخی مؤلفه های معماری سنتی مساجد چون یک مناره و یک ایوان در آن مشاهده می شود.

نمای این ساختمان از سنگ مرمر سفید است و دربرگیرنده یک مؤسسه آموزشی، وضوخانه، سالن ورزش، چایخانه و یک رستوران عربی است.

نمای داخلی مسجد مادرید با الهام از الحمرا در گرانادا به عنوان یکی از مشهورترین بناهای اسلامی در اروپا ساخته شده است.

مسجد و مرکز اسلامی مادرید نخستین مسجد این شهر محسوب می شود که پس از آن مسجد مرکزی این شهر در سال ساخت است .