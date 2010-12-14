تهران نفس کشید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که شهروندان تهرانی طی دو سه هفته گذشته زندگی در هوای آلوده را تجربه کرده بودند سرانجام روز گذشته بارش باران باعث شد تا چهره شهر از وجود آلاینده ها پاک شود.

وضعیت آلودگی هوای تهران در آذرماه باعث تعطیلی مدارس، ادارات و... شده بود تا از انجام سفرهای روزانه درون شهری کاشته شود. این در حالی بود که تمهیدات پلیس راهنمایی و رانندگی برای اجرای طرح زوج و فرد خودروها و محدوده ترافیکی شهر تهران نیز افزایش یافته بود تا از وضعیت آلودگی هوا تا حدود زیادی کاسته شود.

اما بررسیها و گزارشهای وزارت بهداشت حاکی از آن بود که میزان مراجعات بیماران تنفسی و قلبی به مراکز اورژانس افزایش یافته است به طوری که وزیر بهداشت از افزایش 18 درصدی مراجعات قلبی و 30 درصدی مراجعات تنفسی به اورژانسهای تهران در مدت وضعیت هشدار آلودگی هوا تهران خبر داده بود.

تغییر وضعیت جوی و آغاز بارندگی در تهران باعث شد که سردار اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا روز گذشته از لغو طرح سراسری زوج و فرد در تهران از روز چهارشنبه هفته جاری خبر بدهد.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، طرح سراسری زوج و فرد به علت شرایط اضطرار آلودگی هوا اجرایی شد برهمین اساس پس از اتمام این وضعیت استمرار این طرح لزومی ندارد.

در هر حال بارش باران شب گذشته در تهران که باعث شد شهروندانی که روزها و هفته های گذشته را در هوای آلوده زندگی کرده بودند، آسمان شهرشان را دوباره آبی ببینند و هوای سالم را تنفس کنند.