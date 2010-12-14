تساوی پرگل تیم های والنسیا و اوساسونا/ نکونام یک نیمه بازی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال والنسیا و اوساسونا دیشب در ورزشگاه "مستایا" با نتیجه تساوی 3 بر 3 به کار خود پایان دادند. برای والنسیا در این دیدار روبرتو سولدادو (24)، ماریوس استانکویسیوس (32) و آدوریز زوبلدیا (42) گل زدند و گل های اوساسونا را فرناندو مارکو (40)، میگوئل فلانو (60) و کارلوس آراندا (87) به ثمر رساندند.

مسعود شجاعی به طور کامل در این دیدار حضور داشت اما جواد نکونام فقط نیمه نخست را بازی کرد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 40 امتیاز

2- رئال مادرید 38 امتیاز

3- ویارئال 30 امتیاز

4- اسپانیول 28 امتیاز

5- والنسیا 25 امتیاز

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15- اوساسونا 16 امتیاز

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18- مالاگا 13 امتیاز

19- اسپورتینگ گیخون 11 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 9 امتیاز