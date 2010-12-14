صفهای طولانی و کمبود گاز مایع در کرمان مردم را سرگردان کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کمبود شدید کپسول گاز "LPG" در کرمان طی روزهای اخیر مشکلات فراوانی را برای مردم استان کرمان ایجاد کرده است و این در حالی است که در فصل سرما و در بسیاری از شهرها و روستاهای استان کرمان و همچنان حاشیه های شهر کرمان تعداد قابل توجهی از مردم از گاز مایع به عنوان مهمترین منبع سوختی استفاده می کنند.

کمبود گاز و همچنین ایجاد بازار سیاه فروش گاز مایع در حالی در کرمان هر روز بر مشکلات مردم محروم استان کرمان می افزاید که هر کپسول گاز هم اکنون با قیمت هشت تا ده هزار تومان در بازار سیاه به مردم عرضه می شوند و نکته قابل توجه اینکه مردم نیز برای رفع نیاز خود مجبور به استفاده از این کپسولها هستند.

ایجاد صفهای طولانی نیز در محلهای توزیع گاز مجاز و غیر مجاز استان کرمان موجب نارضایتی از وضعیت کنونی مردم شده است.

هر چند که یکی از دلایل کمبود گاز "LPG" در استان کرمان گرایش فزاینده مردم به استفاده از این منبع سوختی در خودروها از سوی مسئولان بیان می شود اما بدون شک مهمترین عامل کمبود گاز در استان کرمان عدم ارسال گاز مایع به استان کرمان است.

مردم منتظر تدبیر مسئولان هستند

یکی از شهروندان کرمانی که در صف طویل گاز منتظر است گفت: چندین روز است که برای تهیه کپسول گاز از صبح تا ظهر به مرکز توزیع گاز مراجعه می کنم اما با صفهای طولانی مردم و کمبود گاز مواجه می شوم.

محمد ابطحی اظهارداشت: بسیاری از شهرکهای حاشیه ای شهر کرمان از شبکه گاز شهری محروم هستند و سوخت خود را از گاز مایع تامین می کنند هر چند در گذشته هم با مشکلاتی برای تامین کپسول گاز مواجه بودیم اما طی چند هفته اخیر این مشکلات تشدید شده است اما اقدامی برای رفع نیاز مردم صورت نگرفته است.

وی افزود: کارکنان شرکت گاز دلایل کمبود گاز را خراب شدن دستگاههای در مبداء اعلام می کنند اگر چنین است چرا مسئولان از مکان دیگری گاز مورد نیاز مردم را تامین نمی کنند.

یک کپسول گاز در بازار سیاه ده هزار تومان فروخته می شود

زهرا صالحی نیز گفت: یک هفته است که برای تهیه گاز مراجعه می کنم اما هیچ جوابی دریافت نمی کنم، مردم در صفهای طولانی منتظر هستند اما متاسفانه برخی افراد سود جو که مشخص نیست کپسولهای گاز را چگونه تهیه می کنند هم اکنون اقدام به توزیع کپسولها با قیمتهای بالای هشت هزار تومان و حتی ده هزار تومان می کنند.

وی ادامه داد: بسیاری از این افراد افغانی هستند و از وضعیت به وجود آمده برای رسیدن به سود بیشتر استفاده می کنند.

این زن خانه دار کرمانی گفت: هر چند که شهر کرمان و برخی مناطق دیگر از شبکه گاز شهری استفاده می کنند اما آیا مسئولان وضعیت هزاران نفر در حاشیه های شهر کرمان و همچنین شهرهای سردسیری مثل راین، گلباف، کوهپایه و بسیاری منطقه دیگر را در نظر نمی گیرند.

بخاری ها را در سرمای زیر صفر درجه خاموش کرده ایم

وی گفت: چندین روز است که در این سرما برای تهیه گاز و روشن کردن بخاریها با مشکل مواجه هستیم اما به دلیل کمبود کپسول گاز بسیاری از افرادی که لوله کشی گاز ندارند مجبورند بخاریهای خود را خاموش کنند.

کپسول گاز در شهرستانهای کرمان هم نایاب شد

محمد کمال الدینی، شهروند بمی نیز گفت: کمبود گاز در بم نیز موجب ایجاد صفهای طولانی شده است این درحالی است که برای تهیه گاز سایر شهرستانهای هم جوار بم با مشکل مواجه هستند.

وی گفت: طرح گاز رسانی به شهر بم نیز پس از سالها همچنان اجرا نشده و مردم برای تهیه گاز و پخت و پز در منازل و گرم کردن خانه ها مشکل دارند.

وی اضافه کرد: با توجه به کمبود گاز در بم برای تهیه کپسول به کرمان مراجعه کردیم اما اینجا هم گاز وجود ندارد.

تنها نارسایی بازار کرمان کمبود گاز است

رئیس سازمان بازرگانی کرمان نیز روز گذشته در جلسه تنظیم بازار کرمان خواستار رفع مشکل گاز مایع در کرمان شد.

حمید قاسم نژاد افزود: طی روزهای گذشته مردم با مشکلاتی برای تامین گاز مواجه هستند و هم اکنون تنها نارسایی بازار کرمان کمبود گاز است که مسئولان مربوطه باید در این خصوص اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این راستا شاهد مراجعات مکرر مردم به سازمان بازرگانی هستیم و امیدواریم هر چه زودتر این مشکل برطرف شود.

مسئولان چاره اندیشی کنند

وضعیت کمبود کپسول گاز در کرمان تا جایی پیش رفت که شورای شهر کرمان نیز در نامه ای به استاندار کرمان خواستار چاره اندیشی در راستای حل مشکل گاز در کرمان شد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان در این خصوص به شکایات زیاد شهروندان و بازار آزاد غیر قانونی به وجود آمده توسط افراد سودجو و همچنین قیمت بالای هفت تا هشت هزار تومان برای یک کپسول گاز اشاره کرد و افزود: متاسفانه پس از برگزاری چندین جلسه در ستاد تنظیم بازار و ارجاع این موضوع به شرکت نفت هنوز بحث توزیع کپسولهای گاز ساماندهی نشده است لذا با توجه به شکایات زیادی که شهروندان به شورای شهر داشته اند موضوع در کمیسیون خدمات شهری شورا و همچنین نشست عمومی شورا مطرح شد و مقرر شد این موضوع از طریق نامه ای از سوی شورا به استاندار ارسال و پیگیری شود.

فتح الله مویدی افزود: با توجه به اینکه معمولا اقشار ضعیف و کم درآمد در حواشی شهر کرمان از کپسول های گاز استفاده می کنند، ساماندهی وضعیت نابسامان توزیع کپسول بسیار ضروری به نظر می رسد.

افاغنه اقدام به ایجاد بازار سیاه گاز کرده اند

این مسئول در شورای شهر کرمان اضافه کرد: علاوه بر اینکه مشخص شده است برخی افراد سودجو و در تعدادی موارد افاغنه در صفهای طویل می ایستند و کپسول را با قیمت ارزان دریافت می کنند و به صورت بازار آزاد در اختیار برخی رانندگان که به صورت غیرقانونی و غیرمجاز و با خطرات زیاد از گاز آن برای خودروها و با هزینه ای بالا استفاده می کند، قرار می دهند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان از رانندگانی که به صورت غیرمجاز از گاز این کپسولها برای خودروهایشان استفاده می کنند و درخواست کرد: با توجه به مخاطرات زیادی که این کار برای مردم دارد از انجام این اقدام خودداری نمایند.

کرمان هیچ گاه با چنین کمبودی مواجه نشده بود

رئیس مجمع امور صنفی شهر کرمان همچنین به وجود افاغنه در بازار سیاه کپسول اشاره کرد و افزود: با همکاری مراجع قانونی در حال شناسایی برخی دلال ها هستیم تا از ادامه فعالیت غیر قانونی این دلال ها نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه شهر کرمان هیچ زمانی با چنین مشکلی روبرو نبوده است اظهار امیدواری کرد: با همت همه مسئولان این موضوع حل و فصل شود تا شهروندان کرمانی که از نعمت لوله کشی گاز محرومند در این فصل سرما با آسایش و امنیت تمام بتواننداز کپسول های گاز استفاده نمایند.