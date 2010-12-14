ابهام سیاسی در روسیه/ پوتین در 2012 به ماموریت مدودف غربگرا خاتمه می دهد

روز یکشنبه "رجب صفراف" مدیر مؤسسه مطالعاتی ایران معاصر در مسکو، "آلکساندر پروخانف" سردبیر روزنامه "زافترا" و "دیمیتری ریوریکف" محقق ارشد مؤسسه مطالعاتی یوروآتلانتیک از خبرگزاری مهر بازدید کردند و در یک میزگرد به پرسش های خبرنگاران درباره تحولات قدرت در روسیه و چشم انداز این تحولات پاسخ دادند.

پرسش نخست در این باره مربوط به انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 و اینکه آیا رقابت بین دیمیتری مدودف و ولادیمیر پوتین در این باره و شرکت در این انتخابات به نتیجه ای خواهد رسید یا خیر بود.

پروخانف در این باره گفت: به نظر من هر دو نفر یعنی مدوف و پوتین در انتخابات روسیه شرکت می کنند و پوتین و گروه وی به سبب نفوذ بیشتر و روابط عمومی قوی تر برنده خواهند شد.



وی گفت: شکی وجود ندارد که هر دو می توانند وارد انتخابات شوند. مردم بر این باورند که مدودف استقلال عمل ندارد و خیلی ها بر این باورند که تنها پوتین شرکت خواهد کرد.اما احتمال خیلی کمی وجود دارد که تنها مدودف وارد کارزار انتخاباتی شود.عدم قطعیت در خصوص این مسئله اثر مهلکی بر تحولات سیاسی می گذارد. چرا که زیر مجموعه ها نمی دانند که باید به کدام طرف روی بیاورند تصمیمات مهم را به گذشت زمان واگذار کرده اند.



پروخانف همچنین در واکنش به آخرین مقاله گورباچف که در آن اولویت را به مدودف داده بود، گفت: گورباچف رهبر بدی است.



"دیمیتری ریوریکف" از دیگر شرکت کنندگان در این میزگرد بود. وی در پاسخ به این پرسش گفت: متاسفانه رسانه های جمعی روسیه در رابطه با این موضوع نقش خیلی مثبتی ندارند. انتخابات عملاً یکسال و نیم دیگر برگزار خواهد شد قبل از آن هم انتخابات پارلمان خواهد بود. حتی در آمریکا هم اینقدر زود در خصوص انتخابات صحبت نمی کنند و در این جنجالی که آغاز شده من با اظهارات پروخانف موافقم که اثر مهلکی را بر اوضاع سیاسی می گذارد.



وی در ادامه درباره اینکه احتمال نامزدی کدام یک از این دو سیاستمدار بیشتر است، تصریح کرد: شواهدی که در فکر روزنامه نگاران روسیه وجود دارد نشان می دهد که این دو سیاستمدار تفکر دموکراتیک دارند. من فکر می کنم که بحث در این خصوص برای روسیه مناسب نیست زیرا که ما فکر می کنیم چند نفر باید نامزد شوند. حداقل یک فردی که شخصیت سوم و قوی باشد آن زمان می تواند جایگاه مناسبی داشته باشد.



رجب صفراف در این کمی دیدگاه متفاوتی عنوان می کند. وی نیز پوتین را فرد مورد نظر برای ریاست جمهوری آتی روسیه می داند و در این باره عنوان می کند: فکر می کنم مدودف پروژه پوتین بوده است. من هیچ شکی ندارم که در انتخابات از این دو نفر یک نفر نامزد خواهد شد و آن پوتین است که برای این استدلال چند دلیل دارم. اولاً، پوتین نسبتاً جا افتاده و مسن و مدودف بسیار جوان و بی تجربه است. دوماً، با توجه به اینکه دوره ریاست جمهوری از این پس در روسیه شش سال خواهد بود. دو سال دیگر پوتین 60 ساله خواهد شد و با توجه به شخصیت ایشان و قدرت طلبی وی به خود اجازه نخواهد داد تا 6 سال دیگر صبر کند و اگر چنین کند به احتمال بسیار زیاد کلاً از صحنه سیاسی حذف خواهد شد اما در برابر او خیلی ها هستند که قدعلم می کنند.

"رجب صفراف و الکساندر پروخانف"



وی در ادامه به مشکلات دیگر پوتین در این باره اشاره می کند و می گوید: بیش از همه آمریکایی ها پوتین را نمی خواهند. با توجه به اینکه غرب در زمان وی با روسیه مشکلات زیادی داشت و او به شدت از منافع ملی روسیه دفاع می کرد. اما همه به راحتی می توانستند با مدوف کنار بیایند چرا که او را در سیاست یک پسر بچه [بی تجربه] به حساب می آورند که سردی روابط با ایران بخشی از استراتژی اوست.



رئیس مؤسسه مطالعات ایران معاصر در ادامه می گوید: پوتین برای مدت 4 سال "کارت بلانژ" [ماموریت تام الاختیار] به مدودف داده تا مسائل فیمابین روسیه و آمریکا را حل کند. مسائلی از جمله استارت 3 [در روسیه به جایگزین استارت ، استارت 3 گفته می شود]، سپر موشکی و همچنین مشکلاتی که روسیه در خصوص پروژه های انرژی در جهان دارد و مسئله چهارم ورود به سازمان تجارت جهانی است و در قبال اینها روسیه آماده است قربانی داشته باشد.



سؤال دیگر درباره تحولات روسیه در سال های اخیر مربوط به غرب گرایی مدودف بود و اینکه تا چه حد رویکرد وی در قبال غرب می تواند به او در انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری کمک کند. در این باره دیدگاه کارشناسان روسیه را جویا شدیم.

پروخانف با اشاره دیدگاه روس ها به غربگراها و اینکه مردم این کشور از لیبرال ها دل خوش ندارند، گفت: روسیه یک حادثه وحشتناکی را سپری کرده و آن در زمان حکومت لیبرال ها و میخائیل گورباچف بود که ما کشور را از دست دادیم. سیاستی که دیدگاه لیبرالیسم داشته باشد نمی تواند از حمایت افکار عمومی در روسیه برخوردار باشد. علت پیروزی مدودف که افکار لیبرال تری داشت به خاطر این بود که وی ابزار سیاسی و افکار عمومی را در اختیار داشت و از آنها استفاده کرد و مردم را نادیده گرفت.



صفراف نیز ضمن موافقت با پروخانف در این باره گفت: ورود مدودف به صحنه سیاسی و پیروزی وی به این معنی نبود که او خود رای آورده است. دو چیز به وی در این رابطه کمک کرد اول، نفوذ پوتین و منابع وی، دوم، ترفندهای انتخاباتی در تلویزیون. اگر این اهرم ها را هر کسی در اختیار داشته باشد شانس پیروزی در انتخابات را خواهد داشت.



وی گفت: اگر سرگئی ایوانف هم از سوی پوتین برگزیده می شد می توانست به راحتی در انتخابات برنده شده و الان رئیس جمهوری روسیه باشد.