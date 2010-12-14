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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۹

یک عضو جدا شده افشا کرد:

شکنجه افراد در اردوگاه اشرف/ منافقین همدست تروریستها در عراق

شکنجه افراد در اردوگاه اشرف/ منافقین همدست تروریستها در عراق

یک عضو ناراضی منافقین پس از جدا شدن از این گروهک با تاکید بر اینکه تصمیم به افشاگری و بازگشت به ایران گرفته است، از تجاوزات و شکنجه های افراد توسط این گروهک در اردوگاه اشرف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "مکی رفیعی" عضو جدا شده از گروهک منافقین در اردوگاه اشرف در گفتگو با روزنامه الصباح اظهار داشت: من توانستم از زندان اردوگاه اشرف در منطقه العظیم شمالی گریخته و خود را تسلیم نیروهای امنیتی عراق کنم.

وی تاکید کرد: من در مدت 15 سالی که از سوی سران مجاهدین خلق (گروهک منافقین) در بازداشت بسر می بردم تحت شدیدترین انواع شکنجه قرار گرفتم.
 
مکی رفیعی خاطرنشان کرد: من به همراه برخی دیگر از اعضای مجاهدین خلق در راستای انجام فعالیت های سیاسی از پاریس وارد اراضی عراق شدیم، اما تمامی این تلاشها با تجاوزات اداره کنندگان اردوگاه اشرف علیه اعضای گروهک شکست خورده باقی ماند.
 
این عضو جدا شده از گروهک منافقین در ادامه با اشاره به اینکه پیش از این دو دعوتنامه از سوی سازمان ملل در زمینه مهاجرت به اروپا و یا بازگشت به ایران دریافت کرده است، افزود: تصمیم گرفتم به موطن خود بازگشته و جنایات این سازمان را افشا کنم.
 
وی همچنین از حضور خود در تظاهرات دو روز پیش خانواده های ایرانی بر علیه گروهک منافقین در نزدیکی اردوگاه اشرف خبر داد. دو روز پیش 20 خانواده که از ایران به عراق (استان دیالی) آمده بودند در تظاهراتی مسالمت آمیز خواستار پیگیری سرنوشت فرزندانشان توسط دولت عراق و دخالت آنها برای آزادی آنها شده بودند تا مقدمات بازگشت فرزندانشان به ایران فراهم شود.
 
از سوی دیگر، "دلیر حسن سایه" از اعضای کمیته امنیتی استانداری دیالی در گفتگو با الصباح از پشتیبانی گروهک منافقین از گروههای مسلح و دست داشتن آنها در انفجارهای این استان خبر داد.
 
وی تاکید کرد: کمیته امنیتی ادله و مدارکی را در اختیار دارد که در آن حمایت مالی اعضای این گروهک از گروههای تروریستی، دست داشتن در خشونتها و تلاش برای شعله ور کردن آتش تنش های مذهبی مشخص است.
 
عضو کمیته امنیتی استانداری دیالی از پارلمان و دولت عراق تقاضا کرد که این گروهک را از عراق اخراج کنند.
کد مطلب 1210331

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