به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعضای هیئت موسس باشگاه شاهین بوشهر رای به برکناری حمید استیلی دادند و متعاقب آن مجید حسینی کنگانی نیز از سمت مدیرعاملی این باشگاه استعفا کرد، امام جمع بوشهر در تماس با سرمربی شاهین از وی خواست برگردد و هدایت تیم فوتبال این شهر را برعهده بگیرد.

حمید استیلی دوشنبه شب با اعلام این خبر که به شاهین برگشته است اظهار داشت: با توجه به تماس و درخواست آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر برای بازگشت به تیم شاهین، باردیگر برای هدایت این تیم در مسابقات لیگ برتر به بوشهر می‌آیم زیرا نتوانستم پاسخ منفی به ایشان دهم.

وی با بیان اینکه مردم بوشهر به بنده خیلی لطف داشتند و حتی با حضور در هتل و فرودگاه خواهان ادامه حضورم در تیم شاهین شدند، اضافه کرد: اینکه بگویند برو و دوباره بگویند برگرد صحیح نیست و به همین دلیل تصمیمی برای بازگشت نداشتم اما بخاطر مردم خونگرم بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان دوباره به این تیم برمی گردم.

مجید حسینی کنگانی مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر نیز پس از این اتفاقات پذیرفت تا به فعالیتش ادامه داد و آرامش را به شاهین برگردانند.

تیم فوتبال شاهین بوشهر در هفته نوزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز یکشنبه بیست و هشتم آذرماه در ورزشگاه بهشتی بوشهر میزبان تیم پیکان قزوین است.

