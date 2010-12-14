  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۰

نظام ایجاد اشتغال سنتی در جامعه امروز کارآیی ندارد

نظام ایجاد اشتغال سنتی در جامعه امروز کارآیی ندارد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر علمی مشاور تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان گفت: نظام ایجاد اشتغال سنتی در جامعه امروز کارآیی ندارد و باید با استفاده از تجربه های نوین در این عرصه ورود پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بایزید مردوخی شامگاه دوشنبه در جمع کارشناسان دستگاه های اجرایی در اولین نشست تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان اظهار داشت: با توجه به ورود تکنولوژی های نوین و همچنین پیشرفت قابل توجه صنایع مختلف، ایجاد اشتغال با استفاده از شیوه های سنتی کارآیی لازم را ندارد و مدیران و برنامه ریزان باید از تجربه های جدید در این عرصه استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: نظام ایجاد اشتغال با استفاده از شیوه های سنتی کارایی خود را ازدست داده و منسوخ شده است، و با توجه به این دگرگونی بخش های دولتی دیگر متولی اصلی ایجاد اشتغال نیستند بلکه آنها سیاستگذار و تسهیل کننده برای فعالیت بخش های غیردولتی به شمار می روند تا بتوان از این طریق اشتغال و سرمایه گذاری را رونق بخشید.

مدیر علمی مشاور تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان بیان داشت: سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری کردستان با هدف دسترسی و ظرفیت سنجی اشتغال استان تهیه و به عنوان نقشه راه و اطلس اشتغال و تولید در استان مورد استفاده قرار می گیرد که اجرایی کردن این طرح می تواند ضمن ساماندهی اشتغال در همه شهرستان ها هم افزایی اشتغال را به دنبال داشته و از رکود و تعطیلی طرح های اشتغالزا در کردستان جلوگیری کند.

مردوخی در ادامه سخنان خود سطح مطلوب اشتغال را ناشی از تولید، سرمایه گذاری، عوامل تولید، سرمایه به کاررفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد و گفت: رشد بازار، اندازه و دسترسی به بازار، چشم انداز سود و ثبات سیاسی و اجتماعی از جمله عوامل تاثیر گذار در ایجاد و رشد سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی است که همواره به عنوان دغدغه های اصلی آنان در سطح بین المللی مطرح بوده است.

وی در پایان خواستار اظهارنظر و ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات کارشناسان دستگاه های اجرایی در ارتباط با تدوین سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان شد.

کد مطلب 1210337

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها