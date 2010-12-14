ساخت پرنده های بدون سرنشین اطفای حریق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین باقری شب دوشنبه در ستاد مدیریت بحران در استانداری گلستان که تا بامداد سه شنبه طول کشید، افزود: این طرح در استانهای شمالی کشور بویژه از سوی استان گلستان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: این پرنده ها براحتی می توانند، آتش را خاموش کنند و این پرنده های بدون سرنشین هفت کیلوگرم آب حمل می کنند و مجهز به کپسول فشرده 35 کیلویی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح از تمامی لحاظ تولید و بومی کشور بوده و اکنون وزارت رفاه درحال ساخت و تولید طرح پرنده های بدون سرنشین اطفای جریق هستند.

باقری، استانداران را نماینده عالی دولت در استانها دانست و گفت: قرار نیست برای هر کاری وزرا در صحنه حاضر شوند و طبق قانون در سوانح و حوادث، شرکتهای خصوصی باید ابتداء کار را انجام دهند و سپس درخواست اعتبار مالی کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شایعه پراکنی هایی درزمینه افرادی که درصحنه اطفای حریق جنگلهای گلستان حضور داشتند اشاره و اضافه کرد: شایعاتی منتشر شد که به افراد و نیروهای حاضر درعملیات اطفای حریق جنگلهای گلستان روزانه بیش از 300 هزار ریال پرداخت می شود که نادرست است.



دانش کشور در بحران قابل قیمت گذاری نیست

باقری با اشاره به شروع بارش در استانهای شمالی از جمله گلستان افزود: خدا با نزولات آسمانی نواقص ما را جبران می کند، درحالیکه ظرفیت و دانشی که برای کشور در حین بحران ایجاد می شود، قابل قیمت گذاری نیست.

وی اذعان داشت: حادثه با بحران تفاوت دارد و متولی اصلی رفع حریق جنگل براساس قانون، جهادکشاورزی و سازمان جنگلها و مراتع است.

حریق جنگلهای شمال در مرحله هشدار است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد: درحال حاضر ما درمرحله هشدار هستیم وهنوز درمرحله بحران قرار نگرفتیم و در هرجایی که مشکلی پیش آید مردم بصورت داوطلبانه حضور می یابند.

وی اظهار داشت: بروز حوادثی نظیر آتش سوزیهای جنگلهای گلستان منجر به تجربه های ارزشمندی شده است و در حال حاضر تغییر اقلیم موجب بیماری آب و هوا شده است.

به گفته باقری، امکانات و اعتبارات نامحدود نیست و کشور ما دارای مردمانی باتدبیر است که از همه امکانات استفاده مطلوب می کنند.

تخصیص چهار میلیارد ریال اعتبار برای گلستان

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تخصیص 40 میلیارد ریال به خزانه گلستان خبر داد و گفت: همه این اعتبارات نباید بصورت جاری استفاده شود.

آماده باش 10 یگان برای سوانح مازندران و گلستان

وی از آماده باش 10 یگان برای استانهای گلستان و مازندران خبر داد و گفت: این یگانها بنا به درخواست استانداران درمنطقه حضور می یابند.

ضرروت حضور مستند ساز

باقری یکی از اقدامات مورد نیاز حوادث اخیر را ساخت یک مستند دانست و گفت: برای حوادث بعدی حضور یک مستند ساز لازم و ضروری است.