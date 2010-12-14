فرهنگسازی احیای بافتهای فرسوده در اصفهان بخوبی انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه دوشنبه در بازدید از بافتهای فرسوده شهر اصفهان با بیان اینکه کمکاریهایی در ارتباط با احیا بافتهای فرسوده صورت گرفته است، افزود: تبلیغات در زمینه تشویق به احیا بافتهای فرسوده و ارائه تسهیلات به آن از سوی رسانهها و به ویژه صدا و سیما بسیار کم صورت گرفته و بر همین اساس فرهنگسازی مطلوبی در این ارتباط انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه نقش تبلیغات در افزایش نوسازی بافتهای فرسوده بسیار تاثیرگذار است، اظهار داشت: فرهنگسازی و معرفی بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی و دعوت از سرمایهگذاران برای حضور و فعالیت در بخشهای عمرانی و خدماتی این مناطق باید با سرعت بیشتری انجام گیرد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه بخش بسیار وسیعی از بافتهای فرسوده اصفهان تاریخی است، بیان کرد: نیمی از مساحت بافتهای فرسوده شهر اصفهان را بافت فرسوده تاریخی شکل میدهد که در همین ارتباط باید در صدد بازآفرینی هویت تاریخی این بافتها که اکنون با روند مدرنیته دچار مشکل شدهاند، باشیم.
وی با تاکید بر اینکه در صورت بیتوجهی به بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی، به تدریج ناهنجاریهایی در این مناطق به وجود میآید، اضافه کرد: در صورت بیتوجهی به بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی، در آیندهای نزدیک ساخت و سازهایی در این مناطق انجام خواهد شد که هیچ همخوانی با بافت تاریخی شهر اصفهان ندارد و همین موضوع، مشکلاتی را در مجموعه بافت تاریخی اصفهان ایجاد خواهد کرد.
ذاکر اصفهانی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای اصیل و ریشهدار اصفهانی در بافتهای فرسوده این شهر زندگی میکنند، ادامه داد: بدلیل عدم برنامهریزی صحیح و درست، بسیاری از بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی شهر اصفهان که پیش از این و در قرنهای متمادی میزبان خانوادههای اصیل و ریشهدار بودهاند، خالی از سکنه شده و اکنون هیچ کس در آنها زندگی نمیکند.
وی تاکید کرد: خالی از سکنه شدن بافتهای فرسوده تاریخی شهر اصفهان هویت و یکپارچگی خود را از دست داده و همین امر باعث شده است تا این بافتها به تدریج تجزیه شده و از مناطق و محلات اطراف مورد هجوم قرار گیرد و مشکلاتی را به وجود آورد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه نوسازی و احیاء بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی، علاوه بر درآمدزایی، خطر بحران هویت را نیز از شهر اصفهان دور میکند، گفت: در بسیاری از مناطق قدیمی شهر اصفهان هکتارها زمین بیاستفاده باقی مانده است که متاسفانه خسارات و عوارض بسیاری را بر جای میگذارد که در پارهای مواقع قابل جبران نیست.
وی با بیان اینکه مدیریت استان اصفهان تاکید بسیار زیادی بر حفظ، احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهر اصفهان دارد، افزود: امروز ضرورت احیا بافتهای فرسوده و توجه به آن همراه با تسهیلات و شرایط مناسب برای ساخت و ساز بسیار زیاد به نظر میرسد و در پارهای مواقع حتی باید مسائل اجتماعی و فرهنگی را نیز در همین ارتباط دسته بندی کرد.
ذاکراصفهانی با اشاره به بافتهای فرسوده تاریخی مرکز شهر اصفهان اظهار داشت: بافت فرسوده منطقه 3 و محلههای قدیمی وابسته به خیابان ابنسینا و عبدالرزاق که جزوی از بافتهای فرسوده تاریخی شهر اصفهان محسوب میشوند در کنار مسجد جامع این شهر قرار دارند و بر همین اساس توجه به این بافتها به لحاظ تاریخی و هویتی بسیار با اهمیت شمرده میشود.
وی با تاکید بر اینکه توجه به بافت فرسوده این منطقه، موجودیت این بافت را در اصفهان حفظ خواهد کرد، ادامه داد: توجه به بافت فرسوده تاریخی شهر اصفهان و احیا آن نیازمند یک مدیریت یکپارچه است که باید توجه بیشتری از ناحیه دستگاههای اجرایی متولی در استان اصفهان به این امر صورت گیرد.
استاندار اصفهان از تشکیل شورای تصمیمگیری احیاء بافتهای فرسوده اصفهان خبر داد و بیان کرد: در آینده نزدیک شورای تصمیمگیری و مدیریت هماهنگ برای احیاء بافتهای فرسوده اصفهان تشکیل خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی باید وقت و برنامهریزی بیشتری را به احیا بافتهای فرسوده اختصاص دهند، اضافه کرد: متاسفانه اکنون در برخی از محلات قدیمی و بافتهای فرسوده شهر اصفهان اتباع بیگانه ساکن شدهاند که این موضوع علاوه بر از بین بردن هویت این مناطق، تبعات منفی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت.
ذاکراصفهانی از صحبتهای خود با اشاره کارمزد تسهیلات به بافت فرسوده اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای کشور این تسهیلات بیشتر از استان اصفهان برآورد شده اما در اصفهان این مقدار کمتر ولی نسبت به تسهیلات بانک مسکن بیشتر است.
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