مجید مشیری مدیرکل اداره بازرگانی سازمان صدا و سیما در گفتگو با خبرنگار مهر پخش تبلیغات مربوط به دانشگاههای مختلف کشور و شعب بین الملل آنها را یکی از راههای کم اثر کردن تبلیغات شبکه های بیگانه فارسی زبان عنوان کرد و گفت: سازمان صدا و سیما برای پخش تبلیغات مربوط به دانشگاهها و مراکز علمی مختلف کشور آمادگی دارد اما در این عرصه، خود دانشگاهها مهم هستند که باید تبلیغ کنند.

وی تعداد تبلیغات تلویزیونی واحدهای بین الملل دانشگاهها را کمتر از انگشتان یک دست برشمرد و گفت: یک مورد سفارش تبلیغ پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف در کیش ارائه شده بود که انجام شد. البته درخواستی برای تبلیغ شعبه بین الملل دانشگاه شیراز نیز آمده بود که بدون هیچ گونه مشکلی انجام شد.

مدیرکل اداره بازرگانی سازمان صدا و سیما در پاسخ به اینکه "آیا بی توجهی به تبلیغ دانشگاههای کشور و شعب بین الملل آنها در شبکه های مختلف در دسترس نظام جمهوری اسلامی با وجود هجمه تبلیغات دانشگاهها و کالج های آمریکایی، انگلیسی و کانادایی در شبکه های ماهواره ای بیگانه قابل توجیه است؟" به مهر گفت: این موضوع به رسانه ها از جمله سازمان صدا و سیما ارتباطی پیدا نمی کند بلکه به خود دانشگاهها برمی گردد.

مشیری افزود: اگر تبلیغات دانشگاههای کشور در روزنامه ها، بیلبوردها و فرصت های تبلیغی دیگر مشاهده می شد اما در صدا و سیما از تبلیغاتشان خبری نبود، جا داشت که بگوییم چرا از تبلیغات دانشگاههای کشور و شعب بین الملل آنها در صدا و سیما خبری نیست. اما نکته اینجاست که تبلیغ برای دانشگاهها را در هیچ فضایی نمی بینیم. نه در صدا و سیما، نه در بیلبوردها، نه در روزنامه ها و ...

مدیرکل اداره بازرگانی سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد: بنابراین باید از خود دانشگاهها پرسید که آیا تمایلی برای تبلیغ دارند. شاید دانشگاهها می بینند که مشتری یا مراجعه کنندگانشان به اندازه کافی است و اشباع شده اند لذا دیگر نیازی به تبلیغ نمی بینند. یا اینکه اصلا نمی خواهند بازارشان را گسترش دهند یا شاید وزارت علوم به آنها اجازه نمی دهد و یا مسئله دیگری وجود دارد.