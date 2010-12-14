توفیق کشور در پیروی از گفتمان امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر درهمدان، کرم ‌رضا پیریایی شامگاه دوشنبه در مراسم یادواره 32 شهید شهر ازندریان ملایر برگزاری یادواره‌ها را گرامیداشت یاد و خاطره شهدا دانست و اظهار داشت: بها و ارزش شهدا آن قدر بالا است که برگزاری یادواره‌های باشکوه نیز نمی‌تواند گوشه‌ای از ایثار و زحمات آن‌ها را جبران کند.

وی افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی با ایثار شاهدان عرصه عشق روز به روز مسیر توفیق و پیشرفت را طی می‌کند که در این مسیر گفتمان بیشتر انقلاب و آرمان‌های امام راحل(ره) احیا شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه مبانی فقهی انقلاب امروز از مجموعه حرکات نظام خود را نشان داده است، اظهار داشت: مسئولان باید همچون گذشته در کمال ساده‌زیستی و بی‌آلایشی در سطوح مختلف برای مردم کار کنند و با تلاش مضاعف در مسیر ولایت و رهبری حرکت کنند.

وی اظهار داشت: با تلاش و همت مضاعف و ارتباط صمیمی با مردم می‌توان پیشرفت‌ها را صدچندان کرد و همه این موفقیت‌ها حاصل همدلی مسئولان در زمینه‌های مختلف است.

استاندار همدان برنامه‌ریزی بهتر در رسیدن به نتیجه را مهمترین محور کار برای خواند و اضافه کرد: با شفافیت باید گام برداشت تا مردم به مسئولان اعتماد کنند.