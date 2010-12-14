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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۹

حماس:

هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم/ از یک وجب خاک فلسطین کوتاه نمی آییم

هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم/ از یک وجب خاک فلسطین کوتاه نمی آییم

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد: هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت و از وجبی از خاک فلسطین کوتاه نمی آییم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اظهارنظرهای اخیر برخی از مقامات فلسطینی در زمینه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و برگزاری همه پرسی در این باره، حماس به شدت با این مسئله مخالفت کرد.

حماس در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: تاکید می کنیم که فلسطین از دریا تا رودخانه هایش همگی از آن فلسطین است و ما هرگز از وجبی از خاک آن کوتاه نخواهیم آمد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در ادامه این بیانیه آورده است: ما هرگز موجودیتی به نام اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم. قدس پایتخت کشور فلسطین باقی می ماند و ما تمامی تلاش های دشمن برای یهودی سازی آن را به شکست می کشانیم.

پیش از این "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین گفته بود: ما توافقنامه صلح با اسرائیل را در صورتی که در آن بازگشت به مرزهای 1967، پایتختی قدس و حل مسئله آوارگان در نظر گرفته شود و در یک همه پرسی به تایید مردم فلسطین برسد، قبول خواهیم داشت. 

کد مطلب 1210347

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