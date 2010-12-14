هرگز اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم/ از یک وجب خاک فلسطین کوتاه نمی آییم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اظهارنظرهای اخیر برخی از مقامات فلسطینی در زمینه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی و برگزاری همه پرسی در این باره، حماس به شدت با این مسئله مخالفت کرد.

حماس در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: تاکید می کنیم که فلسطین از دریا تا رودخانه هایش همگی از آن فلسطین است و ما هرگز از وجبی از خاک آن کوتاه نخواهیم آمد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در ادامه این بیانیه آورده است: ما هرگز موجودیتی به نام اسرائیل را به رسمیت نمی شناسیم. قدس پایتخت کشور فلسطین باقی می ماند و ما تمامی تلاش های دشمن برای یهودی سازی آن را به شکست می کشانیم.

پیش از این "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت منتخب فلسطین گفته بود: ما توافقنامه صلح با اسرائیل را در صورتی که در آن بازگشت به مرزهای 1967، پایتختی قدس و حل مسئله آوارگان در نظر گرفته شود و در یک همه پرسی به تایید مردم فلسطین برسد، قبول خواهیم داشت.