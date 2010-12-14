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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

اعلام تعداد گروهها و دروس اولین کنکور سراسری دکتری

اعلام تعداد گروهها و دروس اولین کنکور سراسری دکتری

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اعلام عناوین دروس آزمون دکتری نیمه متمرکز خبر داد و گفت: لیست عناوین این دروس برای اطلاع داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماه های گذشته دفتر گسترش به همراه سازمان سنجش و هماهنگی دانشگاهها معتبر و رتبه اول جلسات گسترده ای را برگزار کرد که روسا و معاونان آموزشی دانشگاهها جلساتی را در این زمینه برگزار کردند.

وی گفت: در نهایت بر روی آزمون نیمه متمرکز که تلفیقی از آزمون GRE و تخصصی و دروس پیشنهادی جمع بندی صورت گرفت.

حسنی یادآور شد: 26 رشته در گروه فنی و مهندسی، 18 رشته در منابع طبیعی و کشاورزی، 19 رشته در علوم انسانی، 16 رشته در علوم پایه، 6 رشته در گروه هنر، 6 رشته در گروه دامپزشکی، یک رشته در گروه تربیت بدنی و 7 رشته در گروه زبان برای آزمون تعریف شده اند.

وی اظهار داشت: در آزمون دکتری تمامی داوطلبان باید به سئوالات زبان و استعداد تحصیلی پاسخ دهند و در هر رشته نیز داوطلبان باید به سئوالات 3 درس تخصصی مربوط به رشته ای که در آن شرکت کرده اند، پاسخ دهند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی درباره نحوه طراحی سئوالات آزمون دکتری به مهر گفت: سئوالات این آزمون به شیوه پاسخ کوتاه طراحی می شود و داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری می توانند جهت اطلاع از عناوین دروس دکتری به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

حسنی یادآور شد: ثبت نام آزمون در بهمن ماه انجام می شود و آزمون نیز در 25 فروردین ماه سال 90 برگزار می شود.

کد مطلب 1210348

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