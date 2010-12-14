محمدرضا پنجه شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چه مقدار از فرصت های متنوع تبلیغاتی برای معرفی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز استفاده شده است گفت: برای واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز فقط در حد اطلاعیه در پیک سنجش تبلیغ شده و بیشتر از این تبلیغاتی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: واحد بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالانه 5 برابر ظرفیتش متقاضی دارد بنابراین احتیاجی به تبلیغات گسترده نداریم.

پنجه شاهین افزود: واحدهای بین الملل دانشگاهها به طور عموم به دلیل ظرفیت پذیرش خیلی پائین دانشجو، بدون تبلیغ هم مخاطب خود را دارند و نیازی به تبلیغ ندارند. اگر هم بدون اینکه ظرفیت لازم ایجاد شود دست به تبلیغ وسیع بزنیم، این تبلیغ می تواند به ضد تبلیغ تبدیل شود چرا که یکباره در اثر تبلیغ وسیع واحدهای بین الملل این واحدها شاید تا 15 برابر ظرفیت موجودشان متقاضی پیدا کنند و وقتی امکان جذب بخش عظیمی از متقاضیان وجود نداشته نباشد موجب سرخوردگی و بی اثر شدن تدریجی متقاضیان می شود.

رئیس واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرد: بیشتر افرادی که متقاضی تحصیل در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند از طریق دانشجویان یا فارغ التحصیلان واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز با این واحد بین الملل آشنایی پیدا کرده اند.

وی افزود: افزایش بی محابای ظرفیت های واحدهای بین الملل دانشگاهها می تواند برای فارغ التحصیلان از نظر "کار" ایجاد مشکل کند. برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در کشور باید با نگاه به نیازهای آتی مملکت تصمیم گیری شود ولی این که ظرفیت ها را زیاد کنیم تا بتوانیم به صورت مقطعی جواب نیازها را بدهیم ممکن است در یک مدت کوتاه یک یا دو ساله خوب باشد اما پس از چند سال جمعیت فارغ التحصیلان به اندازه ای می رسد که دیگر برایشان کار نیست.

پنجه شاهین، جمع قابل توجهی از دانشجویان متقاضی واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز را افرادی دانست که دو سه سال در خارج کشور تحصیل کرده و مجددا به ایران بازگشته و در کنکور شرکت کرده و در واحدهای بین الملل قبول شده اند.

رئیس واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: اولین صحبتی که با اکثر این افراد داریم در این باره است که هیچ کدام از واحدهایی که در دانشگاههای خارج از کشور گذرانده اند را قبول نمی کنیم.

وی افزود: اکثر افرادی که پیش از این در دانشگاههای خارج کشور تحصیل کرده اند و سپس به ایران آمده اند اذعان می کنند که سطح دانشگاهی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند خیلی پائین بوده و عنوان می کنند وقتی به ایران آمده اند تازه متوجه شده اند که درس خواندن یعنی چه.

پنجه شاهین اضافه کرد: واحدهای افرادی که در ارمنستان، اوکراین، مجارستان، امارات، هند و فیلیپین درس خوانده اند و در واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران مجددا تحصیلشان را آغاز می کنند پذیرفته نمی شود اما در نهایت خیلی راضی هستند که دوباره برای تحصیل به ایران آمده اند چون واقعا دانشگاههای این کشورها کیفیتی نداشته است.