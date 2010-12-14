مشاهده مار خالدار 15 متری در محوطه عیلامی دزفول

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانای خوزستان به خبرنگار مهر گفت: گروه یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی دزفول هفته گذشته جزو نخستین افرادی بودند که این مار زنده را مشاهده کردند.

مجتبی گهستونی افزود: طبق گفته مردم محلی و مسئولان یگان حفاظت این مار 15 متری از حفره های محوطه تاریخی بالنجان بیرون آمده است.

وی احتمال داد که کاوشها و حفاریهای باستان شناسی محوطه تاریخی بالنجان در ماههای اخیر باعث شده که این مار از مخفیگاه خود بیرون بیاید.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانای خوزستان با اشاره به باور مردمی درباره اینکه مارهای عظیم الجثه در مکانهایی زندگی می کنند که آثار تاریخی مهمی وجود داشته باشد گفت: به احتمال زیاد در این محوطه عیلامی جفت مار خالدار نیز زندگی می کند به همین دلیل این موضوع را به اداره محیط زیست خوزستان اطلاع دادیم و آنها نیز مردم منطقه را از وجود این مار عظیم الجثه مطلع کرده اند.

دبیر انجمن تاریانا با اعلام اینکه اکنون این مار در مخفیگاه خود پنهان شده گفت: چندی پیش تعدادی از دامهای یک دامدار نیز ناپدید شده بود که احتمال می رود توسط این مار بلعیده شده باشند.

از سالها پیش در این تپه باستانی که در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی دزفول قرار دارد، اشیا و آثار ارزشمندی از جمله مجسمه، سکه و سفالهای تاریخی کشف شده که از مهمترین آنها می توان به پیکره آناهیتا الهه آب اشاره کرد.