نمایش گنجینه فرهنگستان هنر به مناسبت محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی هنری صبا از یکشنبه 28 آذرماه میزبان نمایشگاهی از آثار عاشورایی نقاشیهای گنجینه فرهنگستان هنر و آثاری از مجموعه شخصی فریال سلحشور و جهانگیر کازرونی است.
همچنین چهار کارگاه هنری شامل نقاشی قهوهخانهای (منصور وفایی، محمد فراهانی)، نقاشی پشت شیشه (حبیب نقاش) و علم سازی (استاد فولادگر) برگزار میشود. بخش دیگر این مجموعه، نمایش فیلمهای مستند با موضوع عاشورا است. اجرای نمایشهای آئینی و تعزیه از دیگر بخشهای این مجموعه به شمار میرود.
در طراحی و اجرای بخشهای مختلف این سوگواره کوشش شده است تا حد امکان جلوهای فراگیر از هنر عاشورایی معاصر و نگاه هنرمندان در بخشهای مختلف به این بزرگ ترین آئین معنوی و سنت تاریخی شیعه در ایران به نمایش گذاشته شود.
مراسم گشایش نمایشگاه، کارگاه و برنامههای نمایش فیلم و تعزیه عاشورا یکشنبه 28 آذر ساعت 16 در موسسه فرهنگی هنری صبا واقع در خیابان ولیعصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان صبا (برادران مظفر)، شماره 125 برپا میشود. این نمایشگاه به مدت 10 روز میزبان علاقمندان است.
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