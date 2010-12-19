به گزارش خبرنگار مهر، اولین حضور تیم تیروکمان در بازیهای آسیایی گوانگجو تمام نگاهها را به سوی این رشته سوق داد. کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی باکمان تجربه حضور در این رقابتها را ارزشمند میداند و معتقد است که برنامه ریزی بر روی ورزش پایه و استانی و باشگاهی میتواند این رشته را به موفقیتهای بیشتری برساند. وی توسعه مدارس آرش و آذر، تقویت انجمن مدارس تیروکمان آموزش و پرورش، ارتقاء سطح مربیان، تقویت باشگاهها را در اولویت برنامهریزی های آینده خود قرار داده است. کریم صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برنامههای آینده خود پرداخت.
طرح مدارس آرش و آذر به تهران ختم نمیشود
وی با بیان این سیاست که راهاندازی مدارس آرش و آذر را تنها به تهران ختم نمیکنیم، گفت: این مدارس در ایران تنها متعلق به تهران نخواهد بود. اگر من نتوانم این طرح را به استانها بکشانم در حق استانها جفای بزرگی کردهام. به استانها قول میدهم که کمک کنم تا این مدارس هر چه زودتر در مراکز استانی تشکیل و شروع به کارکند. دوست ندارم در آینده استانها دلگیر شده و از عملکرد من به بدی یاد کنند.
تعداد مدارس تیروکمان به 64 میرسد
وی در ادامه به چگونگی اجرای این طرح بزرگ در کشور اشاره کرد و افزود: از تمام هیئتها خواستهایم تا با فدراسیون و دکتر رضاعلی به عنوان رئیس مجتمع فرهنگی آموزشی ورزشی آرش و آذر هماهنگ شوند. در صورتی که این طرح به خوبی در یک سال آینده ادامه یابد پیشبینی میکنیم تا نزدیک به 64 مدرسه درکل کشور به عنوان مدارس تحت پوشش آرش و آذر فعال شوند.
صفایی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ما را به موفقیت هایمان نزدیک تر می کند، خاطرنشان کرد: ما انجمن تیروکمان مدارس کشور را با حمایت وزیر آموزش و پرورش راهاندازی کردیم و با هماهنگی با کیومرث هاشمی معاون این وزارت خانه نورمحمد بیک یکی از مسئولین فدراسیون را به عنوان رئیس آن انتخاب کردیم تا هماهنگی بین فدراسیون و انجمن در یک راستا صورت گیرد.
قول داده ام؛ مربی می آورم
"فدراسیون بارها طرح به کارگیری مربیان خارجی را به استانهای فعال قول داده است چه زمانی این طرح اجرا خواهد شد؟" وی در این خصوص گفت: این طرح در آینده ای نزدیک به اجرا در میآید. در حال حاضر دو استان یزد و اصفهان به عنوان فعال ترین استانهای ما برای راه اندازی مدارس آرش و آذر اعلام آمادگی کرده اند و قطعا با ادامه این روند در الویت طرح حضور مربیان خارجی قرار می گیرند. ما به استانها برای استخدام این مربیان کمک میکنیم. باز هم تاکید می کنم قول حضور این مربیان را دادهام و به آن عمل خواهم کرد.
ساخت تجهیزات تحت لیسانس ایتالیا
رئیس فدراسیون تیروکمان در پاسخ به طرح این سوال که "از ابتدای حضور خودتان در این رشته در بحث ورود تجهیزات کارهای خوبی صورت گرفته است اما همیشه راهاندازی کارخانه ساخت تیروکمان را به عنوان هدفگذاری فدراسیون معرفی میکردید اما این طرح تا به امروز به شکل منسجم و اصولی پایهریزی نشده است؟"، تصریح کرد: ما از بین کشورهای تولید کننده کمان به سراغ کشور ایتالیا رفتیم چون کره و چین هرچند تولید کننده هستند اما امکانات ساخت این تجهیزات را از ایتالیا گرفته اند وبه نوعی وامدار این رشته میباشند.
وی ادامه داد: کارهای مقدماتی انجام شده و با ایتالیاییها وارد معامله شدهایم تا صنعت ساخت تیروکمان را به داخل کشور بیاوریم. این مهم قرار است با کمک صندوق حمایت از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی صورت بگیرد. طبق توافقات اولیه محصولات تیروکمان ساخته شده در ایران تحت لیسانس این شرکت ایتالیایی به بازار عرضه میشود.
صفایی بحث تولید تیر و تیروکمان را متفاوت ندانست و گفت: ما از تولید هیچ کدام از ابزارهای این رشته غافل نخواهیم شد و تلاش میکنیم در راستای تشکیل مدارس آرش و آذر این کمان های تولید داخل را در اختیار تمام مدارس کشور قرار دهیم.
دست باشگاه ها را برای ورود به این رشته میبوسم
رئیس فدراسیون تیروکمان درخصوص طرح گسترش باشگاهها در کشور گفت: من دست باشگاههای خصوصی و دولتی را که وارد این رشته شده و زیر بال و پر ورزشکار و مربی را میگیرند میبوسم. معتقدم باشگاهها زیرساختهای یک رشته را میسازند. من تمام تلاش خودم را انجام میدهم تا با گرفتن پخشهای تلویزیونی این باشگاهها را برای سرمایه گذاری در این رشته ترغیب کنم. باز هم اعلام میکنم که ما آمادهایم تا هر گونه همکاری را با این باشگاهها برای تشکیل تیم تیروکمان نشان داشته باشیم و از باشگاهها استدعا دارم که از سرمایه گذاری در این رشته غفلت نکنند.
تعداد باشگاه ها سه رقمی میشود
وی تاکید کرد : وقتی وارد این رشته شدم باشگاهی در این رشته فعالیت نمی کرد اما قول می دهم درآینده ای نزدیک تعداد باشگاه ها و مراکزی که در لیگ های استانی و کشوری حاضر شوند از دو رقمی خارج شده و به اعداد سه رقمی برسد.
از ماحصل تلاش ما دانشگاه ها و آموزشگاه ها سود می برند
وی افزود: ما ارتباطات خوبی با آموزشگاهها و دانشگاهها برقرار کردهایم که ماحصل آن تبدیل به سهمیه المپیک نوجوانان توسط یک نوجوان 16 ساله و کسب سه مدال در رقابتهای قهرمانی دانشجویان جهان بود. این موفقیتها مستقیم یا غیر مستقیم به فدراسیون برمیگردد و ماحصل تلاش فدراسیون سودی است که این بخشها می برند.
مربیان کره ای بهترین گزینه فعلی فدراسیون هستند
صفایی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد "تکلیف حضور مربیان خارجی این رشته چه خواهد شد؟"، گفت: مربیان خارجی تیم ملی بهترین گزینههای حال حاضر ما هستند. ما تلاش میکنیم در سایه این مربیان در مدارس آرش و آذر حداقل 5 تا 7 مربی زبده را آموزش دهیم. این مربیان از نظر پایه خوب هستند اما در آینده با استخدام مربیان بدنساز و روانشناس کادر تیم را تقویت خواهیم کرد.
تیم ما باید بهتر از قبل به المپیک لندن برود
وی با بیان اینکه هیچ مربی در این فاصله تا المپیک مسئولیت تیمی را برعهده نمیگیرد، تاکید کرد: تیروکمان مانند رشته های دیگر نیست. ورزشی تکنیکی است. ما تا المپیک تنها دوسال فرصت داریم و هر مربی دیگری را بیاوریم نمیتواند در این فرصت به ما کمک کند و جوابگوی خواستههای ما برای المپیک باشد. تیم ما باید بهتر از قبل به المپیک لندن برود و نتیجه بهتری بگیرد.
عذرخواهی مجدد
صفایی در ادامه گفتگویش با خبرگزاری مهرباز هم به خاطر ناکامی تیم ملی در بازیهای آسیایی گوانگجو از مردم عذرخواهی کرد و گفت: من تنها به خاطر اینکه به عنوان متولی این رشته خودم را مقصر عملکرد تیم میدانستم استعفا دادم. هرچند تیم اولین تجربه بازیهای آسیایی خود را بدست میآورد اما انتظار داشتیم تا حداقل در جدول حذفی عملکرد بهتری داشته باشد.
وی در مورد مخالفت سعیدلو با استعفایش و با تاکید مجدد بر اینکه استعفای خود را تقدیم سازمان تربیتبدنی کرده بود، تصریح کرد: رئیس سازمان تربیتبدنی بعد از هر موردی آن را بررسی میکند و تصمیم میگیرد. وی مدیریت مستقلی دارد.
هنرپیشه هالیوود نیستم
رئیس فدراسیون تیروکمان درپایان با گلایه از عملکرد برخی رسانهها بالاخص رسانه ملی نسبت به مخالفت سعیدلو با استعفایش، افزود: رسانه های ورزشی ما یاد گرفته اند به جای نشان دادن آبادانی ها خرابی را نشان دهند. من هنرپیشه هالیوود نیستم که فیلم بازی کنم. اگر رسانهها فکر می کنند من در کنارهگیری ام از این فدراسیون فیلم بازی کردهام از مسئولین صدا و سیما میخواهم کمی به خود جرات دهند و خودشان هم یک بار این فیلم را بازی کنند!
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