به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجایی که طبیعتگرایی اصطلاحی مبهم و چند پهلوست، به تبع آن عنوان "طبیعتگرایی در اخلاق" نیز چنین است، هر چند میتوان گفت این موضوع طیف وسیعی از مسائل مربوط به رابطه اخلاق با علم، تکامل، زیستشناسی و مذهب را شامل میشود و در نتیجه بسیاری از نظریههای مختلف اخلاقی مانند اخلاق فضیلت، کارکردگرایی اخلاقی، رئالیسم کرنل و نظریههای قانون طبیعی با برچسب طبیعتگرایی اخلاقی بازشناسی میشوند.
برگزارکنندگان این همایش در نظر دارند مسائل و موضوعاتی چون انواع مختلف طبیعتگرایی اخلاقی، تأیید یا رد طبیعتگرایی اخلاقی، رابطه علم و تکامل با اخلاق و روانشناسی اخلاقی و نیز عقلانیت و قضاوت اخلاقی را به بحث و بررسی بگذارند .
روزالیند هورستوس (دانشگاه اوکلند)، جان هیر(دانشگاه ییل)، مارک مورفی (دانشگاه جورج تاون) و اریک ویلنبرگ (دانشگاه دیپاو) برای شرکت در این همایش دعوت شده اند.
علاقمندان میتوانند خلاصه مقالات خود را جهت شرکت در همایش تا اول ماه می 2011 به آدرس الکترونیکی c.tucker@auckland.ac.nz و با موضوع NEC ارسال کنند.
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