به گزارش خبرگزاری مهر، داوری بخش پوستر جشنواره تجسمی فجر را مصطفی اسداللهی، صداقت جباری، ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی و علی وزیریان بر عهده دارند.

مصطفی اسداللهی از هنرمندان و طراحان مطرح و برجسته معاصر و مدرس دانشگاه است که شاگردان و هنرجویان زیادی را به جامعه هنری معرفی کرده‌است. این هنرمند در نمایشگاه‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور شرکت کرده و از جمله مؤسسان انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران است.

صداقت جباری هم از هنرمندان بنام عرصه خوشنویسی و گرافیک است و علاوه بر تدریس در دانشگاه و سوابق متعدد فرهنگی و هنری، تا کنون در نمایشگاه‌ها و دوسالانه‌های بسیاری شرکت داشته و همچنین برنده جایزه بزرگ و مدال طلا با اثر اسماءالحسنی از دوازدهمین دوسالانه بین‌المللی بنگلادش و جوایز دیگری شده‌است.

ابراهیم حقیقی از هنرمندان و طراحان صاحب‌نام و پیشکسوت ایران و عضو انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است و برای فیلم، سریال و نمایش‌های مختلف طراحی صحنه و تیتراژ را انجام داده‌است. همچنین تا کنون نمایشگاه‌های متعددی را برگزار کرده و جوایز زیادی را به ‌دست آورده‌ است.

علی وزیریان فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی فعالیت هنری را با طراحی پوستر فیلم‌های سینمایی آغاز کرد. از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به تدریس در دانشگاه، سردبیر نشریه هنر معاصر، همکاری در مطبوعات و جشنواره‌ها سینمایی اشاره کرد.این هنرمند طی سالیان اخیر بیشتر در زمینه فیلم‌سازی فعالیت داشته و کارگردانی و ساخت چند فیلم داستانی را در کارنامه خود دارد.

سومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 12 بهمن تا 12اسفند ماه برگزار می‌شود و هنرمندان می‌توانند آثار خود را از طریق سایت جشنواره به نشانی www.ivafestival.ir به دبیرخانه ارسال کنند.