همه باید به وظایفه‌ خود در قبال جوانان عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی شامگاه دوشنبه در هشتمین شب محرم در جمع عزاداران حرم مطهر حضرت معصومه(س) در سخنانی درباره جوانان بیان داشت: همه کسانی که درباره جوانان وظیفه دارند باید به این وظیفه آشنا باشند و آن را انجام دهند.



وی ادامه داد: دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و آموزش و پرورش، مساجد، حسینیه‌ها، روحانیون و مبلغان و حوزه‌های علمیه و هر کجا که وظیفه برپایی مجالس دینی را دارند وظیفه بسیار سنگینی در مقابل جوانان دارند.



آیت الله استادی بیان کرد: صدا و سیما، هنرمندان، مطبوعات، نویسندگان و گروه های اثرگذار باید توجه داشته باشند که چه نسلی تحت تأثیر برنامه‌ها و آثار آنها است و هر کدام باید به سهم خود افراد متدینی را تربیت کنند.



ائمه(ع) سفارشات روشن و ارزشمندی درباره جوانان کرده‌اند



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه پیامبر(ص) و ائمه(ع) مطالب روشن و آموزنده‌ای برای جوانان فرموده‌اند، اظهار داشت: اگر جوانی به جلسات تفسیر قرآن برود زودتر از دیگران اثر می‌پذیرد و به همین نحو اگر به مجالس دیگری هم برود به علت قلب پاکی که دارد زودتر از دیگران اثر خواهد پذیرفت و زمینه برایش فراهم‌تر است.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به روایتی از پیامبر(ص) تصریح کرد: پیامبر(ص) فرمودند سفارش می‌کنم به جوانان توجه داشته باشید، به آنان احسان و نیکی کنید چون دل آنها رقیق‌تر است؛ خدا مرا به پیامبری مبعوث کرد و سالمندان با من مخلفت کردند و جوانان با من پیمان بستند.



روایات بیان شده درباره جوانان؛ هشداری به والدین و نهادها



وی تأکید کرد: این روایت و روایات مشابه که درباره جوانان بیان شده است هشداری برای والدین، نهادها و دست اندرکاران امور جوانان و برای صدا و سیما و حوزه و ... است.



آیت الله استادی ادامه داد: اگر یک برنامه رادیویی و تلویزیونی مشکل داشته باشد این روایت می‌گوید جوان زودتر تحت تاثیر قرار می‌گیرد و بازگرداندن او هم بسیار دشوار است.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: فردی در زمان امام صادق(ع) به تبلیغ رفت و از کمی افرادی که به او گرایش یافتند به نزد امام گله کرد، امام به ایشان فرمود به سراغ جوانان برو چون آنها با سرعت بیشتری به سراغ خیر می‌آیند.



وی ادامه داد: این روایت به روحانیان، مبلغان، استادان دانشگاه و امام جماعت و منبری هشدار می‌دهد که اگر می‌خواهی برنامه‌ات موفق باشد و در جامعه اثرگذار باشی باید جوانان را جذب کنی.



آیت الله استادی بیان کرد: خیلی جای تأسف دارد که وقتی وارد مسجدی می‌شویی می بینیم از جماعت صد نفره، 10 نفر آنها جوان هستند؛ امامان جماعت نباید دلشان را به اقامه نماز خوش کنند بلکه باید بررسی کنند ببینند چرا مسجدشان از جوانان خالی است.



جوانی فرصتی که می‌تواند تبدیل به تهدید شود



وی با بیان اینکه فرصت جوانی هم فرصت و هم تهدید است اضافه کرد: دشمن این فرصت را فهمیده است به همین دلیل با تمام قوا سراغ جوانان و نوجوانان، دبیرستانی ها و مدارس می رود زیرا می‌داند اگر بخواهد جامعه متدین نباشند و به فساد کشیده شوند و باب میل آنها رفتار کنند باید سراغ جوانان و نوجوانان برود.



آیت الله استادی با بیان اینکه دشمنان تا حدودی هم موفق شده‌اند، تأکید کرد: نباید تنها به شعار و لفاظی در قبال جوانان اکتفا کنیم؛ اگر می‌خواهیم نظام اسلامی تقویت شود باید دین و متدینان تقویت شوند و هر قدر دین و تدین کمتر شود نظام ضعیف‌تر خواهد شد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار داشت: به همین دلیل امروز وظیفه معلمان، دبیران، مدیران و اداره کنندگان مراکز آموزشی و روحانیت در هر پستی که هستند بسیار سنگین است.



وی با اشاره به روایتی از معصوم(ع) که فرموده است جوانان را قبل از آنکه اسیر گروه‌ها و فرقه‌های انحرافی شوند با معارف اهل بیت(ع) آشنا کنید افزود: در هر دوره ای مذاهب انحرافی بوده و هستند اما باید حوزه ها و دانشگاه ها طوری برنامه ریزی کنند که برای طلاب و دانشجویان جوان سلسله عقاید محکمی را بیان کنند تا در برخورد با گروه ها و افکار انحرافی اثرپذیر نشوند و تحت تأثیر قرار نگیرند.



معنویت صحیح را در اختیار جوانان قرار دهیم



آیت الله استادی در ادامه تأکیدکرد: چون نظام ما، اسلامی است جوانان به معنویت گرایش دارند به همین دلیل وظیفه ما است که معنویت درستی را در اختیار آنان بگذاریم تا گرفتار عرفان‌های دروغین انحرافی نشوند.



وی با اشاره به حساسیت مسئولیت سازمان تربیت بدنی در قبال جوانان بیان کرد: تربیت بدنی یکی از نهادهایی است که دارای مسئولیت بسیار سنگین است، آنهایی که این برنامه ها را اداره می‌کنند باید چاشنی برنامه هایشان دینی باشد، نبایند بگویند این کارها وظیفه ما نیست و وظیفه روحانیت است.



هشدار به مسئولان ورزش و تربیت بدنی



وی تأکید کرد: وقتی جوانان این طور عشق و علاقه به برنامه‌های ورزشی دارند باید یادشان باشد که نسبت به این جوانان وظیفه دارند زیرا ما تنها تربیت ورزشکار نمی‌خواهیم بلکه ورزشکار متدین می‌خواهیم که با نماز باشد و چشم و گوشش آلوده نباشد و ورزش کمکی برای دینش باشد و این شدنی است.



آیت الله استادی بیان کرد: چه طور دشمنان از ورزش برای ترویج فساد استفاده می‌کنند ما هم باید از ورزش برای تربیت جوانان متدین بهره ببریم و این نیازمند برنامه‌های جذاب برای جوانان است.



وی افزود: برخی از روی جهالت می‌گویند ما«حسین اللهی» و «علی اللهی» هستیم و در دین غلو می‌کنند در حالیکه امام علی(ع) و امام حسین(ع) همه افتخارشان این بود که بنده خدا هستند و بندگی او را ترویج می‌کنند، برنامه‌های ما باید طوری باشد که گروه‌های انحرافی نتوانند بر روی جوانان ما اثر بگذارند.



آیت الله استادی بیان کرد: البته خود جوانان هم مخاطب سفارشات معصومان(ع) هستند و باید یادشان باشد که مکاتب و مذاهب انحرافی سراغ آنها نروند و بدانند که دشمن به دنبال افساد آنها است.



استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه جوانی یک فرصت است که اگر از آن استفاده نشود تبدیل به تهدید خواهد شد ادامه داد: پیامبر(ص) فرموده اند چند چیز را قبل از چند چیز دیگر غنیمت بشمارید که یکی از آنها نعمت جوانی است و وقتی از دست برود انسان می فهمد چه چیز گرانبهایی را از دست داده است.



علت فرار جوانان از خانواده، رفتار نامهربانانه با آنهاست



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش پایانی سخنانش با تأکید بر لزوم برخورد مهربانانه والدین با فرزندان جوان و نوجوان خویش عنوان کرد: جوانان نیازمند پناه و کسی که با آنها مانوس باشد هستند ولی قسمت عمده خانواده‌ها توجهی به این حرف‌ها ندارند و آن طور که باید به آنان میدان نمی‌دهند به همین دلیل فرزندان از خانه گریزان می‌شوند.



وی بیان کرد: وقتی جوان و نوجوان محرم اسراری در خانواده نیابد و رفتار پسندیده‌ای با او صورت نگیرد جوان از خانه فراری می‌شود؛ بسیاری از دخترانی که از خانه فرار می‌کنند به این علت است که پناهی ندارند.



آیت الله استادی تاکید کرد: هرچیزی هزینه‌ای دارد و اگر می‌خواهیم جوانان به درستی تربیت شوند باید برای آنان هزینه کنیم.