ظرفیت استخراج مواد معدنی گلستان 206 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور رحمتی صبح سه شنبه در نشست این اداره افزود: ظرفیت استخراخ مواد معدنی گلستان از 507 هزار و 915 تن در سال به یک میلیون و 807 هزار و 915 تن در سال رسید که بدین ترتیب ظرفیت استخراج اسمی مواد معدنی استان گلستان 256 درصد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: معدن سنگ آهک نیلکوه شرکت سیمان پیوند گلستان با سر مایه گذاری بالغ بر 70 میلیارد و 456 میلیون ریال در شهرستان گالیکش استان گلستان به بهره برداری رسید.

به گفته وی، ذخیره احتمالی این معدن 55 میلیون و 419 هزار تن و ذخیره قطعی آن 10 میلیون و 196 هزار و 982 تن است.

رئیس اداره امور معادن سازمان صنایع و معادن استان گلستان همچنین گفت: این معدن با تولید سالیانه یک میلیون و 300 هزار تن ماده معدنی سنگ آهک موجبات اشتغال 55 نفر را در بخش معدن استان گلستان فراهم کرده است.

رحمتی افزود: سنگ آهک عمده ترین ماده اولیه تولید سیمان است و با بهره برداری از این معدن شرکت سیمان پیوند گلستان به منابع معدنی مورد نیاز تولید سیمان خاکستری دسترسی خواهد داشت.



گفتنی است کارخانه سیمان پیوند گلستان نیز با 96 درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره برداری است.