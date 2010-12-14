به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی نود به آن پرداخته شد انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی بود که البته به روال همیشگی برنامه نود طرفین درگیر در این ماجرا به صورت تلفنی روی خط آمدند و به اظهارنظر در این مورد پرداختند.

این موضوع با توضیحات ابتدایی و البته انتقادات همیشگی عادل فردوسی‌پور باز شد و مجری و تهیه کننده برنامه نود که در طول این برنامه نسبت به انتقال تیم نفت با این شرایط انتقاد داشت، ابتدا با ناصر فریادشیران مربی تیم فوتبال نفت و از پیشکسوتان این باشگاه ارتباط برقرار کرد و در ادامه انتقاداتش با فریادشیران همنوا شد.

اما زمانی که محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی روی خط آمد ماجرا رنگ و بوی جنجالی به خود گرفت. ابتدا احمدی فردوسی پور را مورد خطاب قرار داد و او را تنها یک مجری خواند. این نماینده مجلس که به نظر می رسید از انتقادات فردوسی پور ناراحت شده بود به او گفت: شما نه یک داور هستید، نه یک کارشناس و نه یک قاضی، شما فقط یک مجری هستید و نباید از تریبون رسانه ملی نظرات شخصی تان را به عنوان نظر کل جامعه ورزش مطرح کنید.

در ادامه احمدی از فردوسی پور پنج دقیقه وقت خواست تا حرف هایش را در این مورد بزند اما در حالی که مجری برنامه این وقت را به او داده بود، احمدی بیش از 10 دقیقه صحبت کرد و در پایان هم برخی توصیه های اخلاقی را به عادل ارائه کرد. فردوسی پور که به نظر می رسید از حمله لفظی نماینده شازند جا خورده بود در واکنش به صحبت های او گفت: باید به اتهاماتی که شما زدید پاسخ بدهم. شما مسائلی را مطرح می کنید که منطقی نیست.

فردوسی پور در ادامه به دخالت سیاست در فوتبال اشاره کرد و این نکته را یادآور شد که طبق مقررات فیفا دولت و افراد سیاسی نباید در امور فوتبال دخالت داشته باشند و این اقدام دقیقا مغایر با تاکید فدراسیون بین المللی فوتبال است.

با این توضیحات فردوسی پور احمدی بازهم بر مواضع خود و انتقاد از تهیه کننده و مجری برنامه نود ادامه داد و سعی داشت حرفش را به کرسی بنشاند که انتقال تیم نفت به اراک منطقی و درست است. البته فردوسی پور در تمام طول برنامه اش مدام با کنایه از این انتقال یاد می کرد و حتی به خداداد افشاریان پیشنهاد کرد که یکی از تیم های لیگ برتر را به یاسوج ببرد!

البته در این برنامه حرف های دیگری بین عادل فردوسی پور و نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی رد و بدل شد که در بخشی از آن احمدی فردوسی پور را به بی تقوایی متهم کرد که مجری برنامه نود هم در پاسخ به او گفت: آقای محترم، دین تنها برای شما نیست و هر کسی برای خودش دین و تقوا دارد.