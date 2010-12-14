حساب بانکی 88 درصد خانوارهای استان مرکزی ثبت شد

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سامانه مرکز آمار ایران به آدرس www.amar.org.ir از آذرماه سال جاری برای اصلاح و تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوارها بازگشایی شده است و آن دسته از خانوارهایی که تاکنون نتوانسته‌اند اطلاعات اقتصادی خانوار خود را در پورتال مرکز آمار ایران ثبت کنند می‌توانند جهت بهره‌مندی از مزایای ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اطلاعات خود را وارد کنند.

وی اضافه کرد: آن دسته از شهروندانی که قبلا اطلاعات اقتصادی خانوار را چه به صورت فیزیکی در سال 1387 و چه به صورت اینترنتی در اردیبهشت ماه سالجاری تکمیل کرده و در حال حاضر اعضائی از خانوار تحت سرپرستی آنها کم و یا زیاد شده است، می‌توانند به گزینه اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار در پرتال یاد شده مراجعه و با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی سرپرست خانوار، اطلاعات خانوار خود را اصلاح کنند.

کریمی در خصوص آن دسته از افرادی که مبلغ کمتری از تعداد اعضای خانوار به حساب سرپرست واریز شده است اظهار داشت: این افراد باید با مراجعه به سامانه الکترونیکی وارد نمودن کد ملی سرپرست خانوار و کد رهگیری خود اطلاعات خانوارشان را اصلاح کرده و اعضای خانواری که واریز نشده است، اصلاح کنند.

وی در مورد خانوارهایی که تاکنون شماره حساب بانکی سرپرست خانوار را اعلام نکرده‌اند لیکن اطلاعات اقتصادی خانوارشان ثبت نام کرده‌اند، گفت: این دسته از خانوارها با مراجعه به بانکها، اطلاعات حساب خود را سامانه الکترونیکی www.refahi.ir وزارت رفاه و تامین اجتماعی ثبت نمایند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی در خصوص آن دسته از افرادی که کد ملی آنها با سرپرست خانوار مغایرت دارد و شخص دیگری را به عنوان سرپرست معرفی کرده‌اند، اظهار داشت: این افراد می‌توانند با شماره تلفنهای 13-85107712 مرکز آمار ایران تماس حاصل کنند و اطلاعات خود و سرپرست خانوار خود و نام سرپرستی که به اشتباه به عنوان سرپرست ایشان معرفی شده است را اعلام کنند تا مرکز آمار ایران اطلاعات ایشان را اصلاح کند.

کریمی برای کسانی که بخواهند سرپرست خانوار خود را تغییر دهند، گفت: این خانوارها با مراجعه به سامانه الکترونیکی مرکز آمار ایران به آدرس یاد شده، می‌توانند سرپرست خانوار خود را تغییر داده و فرد دیگری را به عنوان سرپرست خانوار معرفی نمایند.

دبیر ستاد هدفمندکردن یارانه‌های استان مرکزی اظهار داشت: شهروندان استان مرکزی می توانند با شماره تلفن‌های 3289234 برای اطلاعات بیشتر به صورت شبانه روزی تماس بگیرند همچنین در حوزه معاونتبرنامه‌ریزی استانداری مرکزی دبیرخانه رسیدگی به صحت اطلاعات اقتصادی خانوارها و اعتراضات متقاضیان در دفتر هماهنگی امور اقتصادی تشکیل شده و این دبیر خانه با شماره تلفن های 13-3442212 به سئوالات مردمی در این خصوص پاسخگو است.

وی از آغاز مرحله سوم طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها خبر داد و تصریح کرد: به محض فعال سازی این پورتال توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مراتب از طریق رسانه‌های جمعی و گروهی اطلاع رسانی کامل می شود.