هزار گفتمان دینی در استان کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ولی الله مصائبی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح گفتمان های دینی شهرستان سنندج که در دبیرستان شهید نصرت زاد این شهر برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری و با همکاری سازمان آموزش و پرورش بیش از هزار گفتمان دینی در کردستان برگزار می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری گفتمانهای دینی عنوان کرد: هدف از برگزاری گفتمان های دینی در استان کردستان توسعه و تعمیق باورهای دینی در میان نسل جوان و خانواده های آنها است که در این راستا باید مشارکت و همراهی تمامی اقشار مردم را برای پربارتر کردن برگزاری این گفتمان های دینی جلب کرد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان افزود: با توجه به هجمه فرهنگی دشمن لازم است که با ایجاد روشنفکری در جوانان و خانواده ها، آنها را مسلح به سلاح آگاهی و دانش در راه مبارزه با این هجمه فرهنگی کنیم که بهره گرفتن از آموزه های دینی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مصائبی با اشاره به اینکه از مجموع هزار گفتمان دینی استان کردستان بیش از 200 گفتمان در مدارس شهرستان سنندج برگزار می شود، بیان داشت: این گفتمان ها در مدارس دخترانه و پسرانه مقاطع راهنمایی و دبیرستان برای دانش آموزان و اولیای آنها برگزار خواهد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری و حضور مسئولان آموزش و پرورش در این مراسم، گفت: امیدواریم که با توجه به همکاری مساعد سازمان آموزش و پرورش بتوانیم هزار گفتمان پیش بینی شده برای سال جاری را به بهترین شکل ممکن در استان کردستان برگزار کنیم.

در ادامه این مراسم که با حضور مسئولان سازمان آموزش و پرورش استان کردستان برگزار شد، طرح گفتمانهای دینی شهرستان سنندج به صورت رسمی آغاز بکار کرد.