به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود محمودزاده شامگاه دوشنبه در بازدید از بافت فرسوده شهر اصفهان به اقدامات انجام گرفته به منظور احیا و نوسازی بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی شهر و استان اصفهان اشاره کرد و افزود: 24 خانه تاریخی با زیربنای 24 هزار مترمربع در اصفهان مرمت و احیا شده و این نوسازی همچنان نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به نوسازی واحدهای مسکونی و اقامتی قرار گرفته در بافت فرسوده اصفهان نیز اظهار داشت: 142 واحد مسکونی و 127 واحد اقامتی نیز در اصفهان مورد بازسازی و احیا قرار گرفته که این تنها بخشی از اقدامات انجام شده به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به چگونگی فعالیت به منظور احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و ادامه داد: بیشتری میزان احیای بافت‌های فرسوده در شهر اصفهان در مناطق یک و سه شهرداری صورت گرفته چرا که این دو منطقه وسعت بیشتری از بافت‌های فرسوده تاریخی را به نسبت دیگر مناطق شهر در خود جای داده‌اند.

وی با اشاره به شهرستان‌های فعال در احیا و بازسازی بافتهای فرسوده استان اصفهان بیان کرد: شهرستان‌های اصفهان، گلپایگان و کاشان بیشترین فعالیت را به منظور احیا بافتهای فرسوده تاریخی و غیرتاریخی انجام داده‌اند.

محمودزاده اضافه کرد: شهرستان گلپایگان به تنهایی با معرفی 320 متقاضی احیا کننده بافتهای فرسوده، یکی از شهرستانهای فعال در این زمینه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌سنجی احیای بافتهای فرسوده در استان اصفهان، تاکید کرد: به منظور احیای بافتهای فرسوده در استان اصفهان ظرفیت‌سنجی و مطالعات اولیه در شهرهای مختلف صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف شناخته شده و در آینده نزدیک نیز یک طرح منسجم پیش بینی خواهد شد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به معرفی افراد متقاضی احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده در استان اصفهان به بانک‌های عامل، گفت: تاکنون سه هزار و 240 واحد به منظور نوسازی و احیا در بافتهای فرسوده معرفی و از این تعداد هزار و 550 واحد موفق به اخذ تسهیلات و آغاز مرمت و بازسازی شده‌اند.

وی با بیان اینکه کارمزد ارائه تسهیلات به منظور احیاء بافت‌های فرسوده در کشور بسیار مناسب پیش بینی شده است، افزود: کارمزد تسهیلات احیا بافتهای فرسوده در استان‌های مختلف کشور 12 درصد پیش بینی شده است که رقم بسیار مطلوبی محسوب می‌شود.

محمودزاده با بیان اینکه برخی از متقاضیان می‌توانند تسهیلاتی با کارمزد پایین‌تر نیز دریافت کنند، اظهار داشت: برای شهرهای مرکز استان تسهیلاتی جداگانه در نظر گرفته شده که افراد متقاضی می‌توانند با استفاده از نوع تسهیلات هفت درصد، نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در جذب بافت فرسوده در سایر شهرها بسیار خوب عمل شده است، بیان کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 10 درصد بافت فرسوده استان‌ها کاهش پیدا کند که در این راستا در اصفهان دو هزار و 157 هکتار از این بافت‌ها مصوبه ساماندهی گرفته است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه برای احیا بافت فرسوده شهرستان‌های استان اصفهان اعتبارات مطلوبی تخصیص یافته است، افزود: دو میلیارد تومان اعتبار به احیا بافت فرسوده نایین اختصاص پیدا کرده است.