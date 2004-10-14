به گزارش خبرگزاري مهر ، " توني بلر " نخست وزير انگليس در ادامه اين گفتگو با تائيد سخنان " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خاطر نشان ساخت : اروپايي شدن تركيه مي تواند تاثير مثبتي بر كشورهاي عضو اتحاديه داشته باشد .

بلر همچنين تصريح كرد : وضعيت و موقعيت مناسب اقتصادي آلمان و همكاريهاي مستمر با تركيه مي تواند دريچه تازه اي به روي اقتصاد اروپا باز كند .

نخست وزير انگليس تاكيد كرد كه در نشست ماه دسامبر سران اتحاديه اروپايي بارديگر حمايت و موافقت خود را با پيوستن تركيه به اين اتحاديه اعلام خواهند كرد .

بلر در بخش ديگري از اين گفتگو با مثبت ارزيابي كردن روند اصلاحات در تركيه اظهار داشت : تركيه حداقل به 10 سال زمان نياز دارد تا بتواند از تمامي شرايط اروپايي شدن برخوردار شود .

بلر همچنين با اشاره به اسلامي بودن تركيه خاطر نشان ساخت : اسلامي بودن تركيه منافاتي با تلاش اين كشور براي برقراري دمكراسي و رفاه ندارد .