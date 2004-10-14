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۲۳ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۴۸

بلر در گفتگو با روزنامه آلماني بيلد :

تركيه حداقل به 10 سال زمان نياز دارد تا بتواند از تمامي شرايط اروپايي شدن برخوردار شود

تركيه حداقل به 10 سال زمان نياز دارد تا بتواند از تمامي شرايط اروپايي شدن برخوردار شود

نخست وزير انگليس در گفتگويي با روزنامه آلماني بيلد با حمايت از موضع آلمان در قبال عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي ، تاكيد كرد تركيه حداقل به 10 سال زمان نياز دارد تا بتواند از تمامي شرايط اروپايي شدن برخوردار شود .

به گزارش خبرگزاري مهر ، " توني بلر " نخست وزير انگليس در ادامه اين گفتگو با تائيد سخنان " گرهارد شرودر " صدراعظم آلمان در خصوص عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي خاطر نشان ساخت : اروپايي شدن تركيه مي تواند تاثير مثبتي بر كشورهاي عضو اتحاديه داشته باشد .

بلر همچنين تصريح كرد : وضعيت و موقعيت مناسب اقتصادي آلمان و همكاريهاي مستمر با تركيه مي تواند دريچه تازه اي به روي اقتصاد اروپا باز كند .

نخست وزير انگليس تاكيد كرد كه در نشست ماه دسامبر سران اتحاديه اروپايي بارديگر حمايت و موافقت خود را با پيوستن تركيه به اين اتحاديه اعلام خواهند كرد .

بلر در بخش ديگري از اين گفتگو با مثبت ارزيابي كردن روند اصلاحات در تركيه اظهار داشت : تركيه حداقل به 10 سال زمان نياز دارد تا بتواند از تمامي شرايط اروپايي شدن برخوردار شود .

بلر همچنين با اشاره به اسلامي بودن تركيه خاطر نشان ساخت : اسلامي بودن تركيه منافاتي با تلاش اين كشور براي برقراري دمكراسي و رفاه ندارد .

کد مطلب 121038

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