موافقت کمیته ارزیابی؛ تکرار تراژدی راهسازی در دریاچه پریشان

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت راه اصلی روستای "شهرین جان" به "پریشان" که دو سال پیش به دلیل فشار سازمان محیط زیست به همراه سازمانهای مردم نهاد و انتفادات رسانه های حامی محیط زیست متوقف مانده بود روز سه شنبه (16 آذر ماه) در کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست بررسی و مورد موافقت قرار گرفته است.

این در حالی است که سازمانهای غیر دولتی محیط زیست که حمایت دادستانی کازرون را پشت سر خود دارند با ارائه مستنداتی، اطلاعات ارائه شده به دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای جلب رضایت در احداث جاده را پر اشکال و دارای ابهامات تخصصی زیاد عنوان می کنند.

نصرالله ایزدی خواه دادستان کازرون در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال نامه ای به رئیس کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست خبر داد و گفت: نامه ای به دفتر ارزیابی ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم اما معتقدیم باید به دغدغه های زیست محیطی توجه شود.

وی اظهار داشت: در نامه ارسال شده موضوعات متعدد پیراموان این جاده مطرح شده و اگر از سوی مقامات محیط زیست ترتیب اثر داده نشود جزئیات نامه را به اطلاع مردم خواهم رساند.

پیش از این دادستان شهرستان کازرون از احضار پیمانکار طرح احداث جاده در دریاچه پریشان به دادگستری خبر داده و گفته بود با دستور قضایی پیمانکار احداث جاده در این دریاچه که متهم به نقش داشتن در تخریب دریاچه است به دادگستری شهرستان احضار شده است.

در همین رابطه سرپرست دفتر زیستگاهها سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دیدگاه کارشناسی دفتر زیستگاهها و معاونت محیط طبیعی سازمان در درجه اول احداث نشدن جاده در چنین نقطه ای است گفت: اگر ضرورت جدی برای ساخت این جاده احساس شده باید تمامی حساسیتهای سازمان محیط زیست در احداث راه در حاشیه دریاچه پریشان اعمال شود.

مرتضی فرید اظهار داشت: دفتر ارزیابی سازمان و کمیته زیربنایی دولت نیز باید مورد پرسش قرار بگیرند و توضیح داده شود که ضرورت احداث این راه چیست.

از دیگر سو دبیر موسسه محیط زیستی غیر دولتی سیزده فروردین کازرون به خبرنگار مهر گفت: در کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست اطلاعاتی ارائه شد که پر از تناقضات و آمارهای اشتباه بود به همین دلیل این موارد باید بررسی شوند.

علی اکبر کاظمینی با اشاره به اینکه در بعد مسافت جاده که کرانه دریاچه پریشان را در بر می گیرد مسافت 62 کیلومتری عنوان شده در حالی که این مسیر کمتر از 49 کیلومتر است، یعنی بیش از 13 کیلومتر مسیر طولانی تر اعلام شده است.

وی گفت: در اطلاعات ارائه شده به کمیته ارزیابی، آمار روستاییان حاشیه تالاب پریشان که از این جاده منتفع می شوند 20 هزار نفر عنوان شده که با احتساب تمامی انسانهایی که در این روستاها زندگی و رفت و آمد می کنند می توان تنها چهار هزار و 212 نفر را به شکل میدانی سرشماری کرد.

جاده دسترسی روستاهای حاشیه دریاچه پریشان به شهر کازرون به شکل نعل اسبی است و دور دریاچه را در بر می گیرد و از شهر کازرون تا دورترین روستا (پریشان) تنها 49 کیلومتر فاصله هست و این روستا تنها 89 نفر جمعیت دارد.

6 روستا در حاشیه دریاچه پریشان از این جاده به طور مستقیم منتفع می شوند که تعداد جمعیت و طول مسیر آنها تا شهر کازرون به طور دقیق از سوی کارشناسان موسسه های غیر دولتی محیط زیست محاسبه شده است که برای اولین بار در این گزارش منتشر می شوند.

روستای "پریشان" 89 نفر جمعیت دارد در 49 کیلومتری شهر کازرون واقع است و 23 کیلومتر و 840 متر در جاده جدید به مسیر هدف نزدیک می شود.

روستای "هلک" جمعتی 937 نفره دارد که 44 کیلومتر و 430 متر با مقصد فاصله دارد و در مسیر جدید 14 کیلومتر و 980 متر به شهر نزدیک تر می شود.

روستای "ده پاگاه" 868 نفر جمعیت دارد و در مسیر فعلی 42 کیلومتر و 130 متر با شهر کازرون فاصله دارد که با حداث جاده جدید 11 کیلومتر و 580 متر به مسیر هدف نزدیکتر می شود.

روستای "قلات نیلو" 857 نفر جمعیت دارد که در مسیر موجود 41 کیلومتر و 283 متر از شهر کازرون فاصله دارد و در مسیر جدی تنها 8 کیلومتر و 87 متر به مسیر نزدیکتر می شود.

روستای "عرب گاو میش" هزار و 292 نفر جمعیت دارد که در مسیر جدید 4 کیلومتر و 590 متر به نسبت مسیر قبلی به شهر کازرون نزدیک می شود و در مسیر جدید این فاصله 34 کیلومتر و 400 متر کاسته می شود.

روستای "سی سختی" 169 نفر جمعیت دارد که طول مسیر فعلی این روستا تا شهر کازرون 38 کیلومتر است و در مسیر جدید این روستا 2 کیلومتر و 300 متر به مقصد نزدیکتر می شود و طول مسیر روستا تا کازرون به 35 کیلومتر و 700 متر می رسد.

روستای قلعه نارنجی 354 نفر جمعیت دارد و طول مسیر این روستا تا شهر کازرون 34 کیلومتر و 800 متر عنوان شده که در مسیر جدید که دریاچه پریشان را دور می زند تنها 700 متر به شهر نزدیکتر می شود.

روستای تنگ گاو 220 نفر جمعیت دارد که در هر دو مسیر و جاده های قدیم و جاده ای که برای احداث آن تلاش می شود طول مسیر به یک اندازه است و به حال این روستانشینان تفاوتی نمی کند.

محصولات تولیدی کشاورزی این روستانشینان شامل گوجه فرنگی، خیار، هندوانه، فلفل، لوبیا سبز و محصولات جالیزی از این دست است که با اختلاف 15دقیقه ای هرگز فاسد نمی شوند و مشکلی به جهت جابجایی ندارند این در حالی است که مسیر فعلی که آخرین روستا را 15 دقیقه دیرتر به مرکز شهر کازرون می رساند از کیفیت مطلوبی برخوردار است.

کاظمینی فعال محیط زیست در کازرون به خبرنگار مهر گفت: کل جمعیت حاشیه دریاچه پریشان 4 هزار و 212 نفر است در حالی که در کمیته ارزیابی 20 هزار نفر عنوان شده تا با این بزرگ نمایی بر تصمیم کمیته اثر گذار باشند.

وی به ارزش سوخت برای روستانشینان اشاره کرد و افزود: تفاوت سوخت با مسیر 15 دقیقه ای اصلا به چشم نمی آید و ارزش ریالی قابل توجهی را شامل نمی شود ولی باید توجه کرد نقطه اصلی عبور جاده در تالاب پریشان شامل تمامی سرچشمه های تالاب پریشان است و با تکاپوی قبلی جشمه ها به طور غیر طبیعی ریزش کرده و مسیر ورودی آنها بسته شده است.

دبیر موسسه غیر دولتی محیط زیستی سیزده فروردین تاکید کرد: با ساخت جاده و با ورود ماشین آلات سنگین بستر خاک منطقه شکنندگی بیشتری پیدا می کند و چشمه های باقی مانده را نیز از بین می برد.

به عقیده فعالان محیط زیست، دریاچه پریشان به دلیل وضعیت خشکسالی و برداشت بی رویه آب در سالیان گذشته با بحران جدی مواجه شده است و این بی آبی می تواند بهانه ای برای ساخت جاده در بستر تالاب و حتی در مسیرهای نزدیک به این اکوسیستم با ارزش باشد.

از سوی دیگر آزاد راه بوشهر - شیراز که در فاصله بسیار کمی از آخرین روستا در حاشیه تالاب پریشان عبور می کند مسیر امن و مطمئنی برای مبادلات اقتصادی و رفت و آمدهای ضروری به مرکز استان فارس و حتی استان بوشهر است با این حال هزینه 771 میلیارد تومانی احداث این بزرگراه نادیده گرفته شده و حریم تالاب پریشان در خطر تخریب قرار گرفته است.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، تخریب تالاب پریشان که یکی از منابع معیشت و تامین کننده آب کشتزارهای کشاورزی مردم منطقه است نه تنها نمی تواند سودی برای مردم منطقه داشته باشد که به لحاظ اقتصادی و قطعا اجتماعی هیچ توجیحی ندارد.

