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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

کرمی راد در گفتگو با مهر:

صالحی فرد مناسب و باتجربه ای در عرصه بین المللی است

صالحی فرد مناسب و باتجربه ای در عرصه بین المللی است

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه صالحی، فرد مناسب و با تجربه ای در عرصه بین المللی است گفت: شیوه برکناری متکی به عنوان وزیر امورخارجه موجب تضعیف دستگاه سیاست خارجی ایران می شود.

محمد کرمی راد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر برکناری وزیر امور خارجه در حالی که وی در سفر به کشور سنگال بوده است، اظهارداشت:  برکناری وزیرامور خارجه در حالی که وی در سفر به کشور سنگال قرار دارد بسیار سنگین تمام می شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر چه این برکناری در حوزه اختیارات رئیس جمهور است، اظهارداشت: بهتر بود این اقدام با تامل بیشتر و در فرصتی مناسب تر انجام می شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متکی فردی سختکوش و تلاش گر است و نباید این رفتار و این اقدام بدین گونه نسبت به چنین فردی انجام می گرفت.

کرمی راد تاکید کرد: این گونه برکناری برای جایگاه دستگاه سیاست خارجی شکل مناسبی ندارد و دستگاه سیاست خارجی کشور را تضعیف می کند.

وی با اشاره به اینکه متکی در جایگاه وزیر امور خارجه به سنگال سفر کرده است افزود: باتوجه به اینکه وی هنوز در سفر به این کشور خارجی قرار دارد، در آنجا باید با چه عنوانی از وی پذیرایی شود؟

کرمی راد با ابراز امیدواری از اینکه این گونه رفتارها و شیوه ها در برکناری افراد تکرار نشود، گفت: بهتر بود با تامل بشتر در انتظار بازگشت وی از سفر سنگال می شوند و بعد برکناری انجام می شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به واگذاری سرپرستی وزارت امور خارجه به علی اکبر صالحی، اظهارداشت: وی یکی از نیروهای بسیار ارزشمند و از دانشمندان گرانسنگ کشور است .

وی افزود: صالحی تجربه خوبی در مسائل بین المللی دارد و برای وی آرزوی موفقیت در کار دارم.

  

کد مطلب 1210382

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