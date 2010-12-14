ورزشکاران ایران دو مدال طلای دیگر کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دیانی اصل امروز در ماده 1500 متر کلاس تی 46 رقابت های دو و میدانی بازی های آسیایی موفق شد با ثبت زمان 4:17:93 دقیقه به مدال طلا برسد.

دیگر ورزشکار طلایی ایران در رقابت های امروز سه شنبه، عرفان حسینی بود که در رقابت های پرتاب نیزه، ضمن بهبود بخشیدن رکورد جهان، مدال طلا را هم کسب کرد. حسینی با پرتاب 55 متر و 98 سانتیمتری خود به مدال طلا دست پیدا کرد.

کاروان ایران در روز نخست این بازی ها صاحب سه مدال طلا شده بود. شاهین ایزدیار در مسابقات شنای رشته 100 متر آزاد کلاس S10 ، وحید کشتکار در رشته 400 متر آزاد کلاس S12 نابینایان و رمضان صالح نژاد در رقابت‌های تفنگ بادی 10 متر مردان به مدال طلا رسیده بودند.

157 ورزشکار ایران در نخستین دوره بازی های پاراآسیایی شرکت کرده اند. این رقابت ها که از روز دوشنبه آغاز شده و به مدت یک هفته با حضورورزشکاران 45 کشور جهان ادامه خواهد داشت.