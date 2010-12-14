به گزارش خبرگزاری مهر، محور و اساس این همایش تغییرات آب و هوایی و وظایف اخلاقی انسانها و دولتها در برابر آن است.

آیا تغییرات آب و هوایی نسبتی با اخلاق دارند و آیا الزامات اخلاقی می‌تواند به پیشگیری از این تغییرات و تخریب محیط زیست منجر شود. اینها سؤالاتی هستند که از منظر اخلاق در مورد تغییرات آب و هوایی مطرح می‌شوند.

نقش کشورها و جوامع در زمانی که سیاستهایی مدون و دارای ضمانت اجرایی بالا در مورد تغییرات آب و هوایی وجود ندارد چیست. این سؤال را اندرو لایت استاد دانشگاه جورج ماسون در این همایش مورد بررسی قرار می‌دهد.

این موضوع که علوم انسانی نیاز به دانستن چه مسائلی درباره علم تغییرات آب و هوایی دارد موضوعی است که از سوی رابرت کافمن استاد دانشگاه بوستون بررسی می شود.