آیین نامه اعطاى لوح تقدیر توسط رئیس جمهور ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد دفتر رئیس جمهور با "آیین نامه اعطای لوح تقدیر توسط رئیس جمهور"موافقت کرد که بر اساس این آیین نامه، به منظور قدردانی و تجلیل از خدمات شایسته اشخاص، لوح تقدیر با امضای رئیس جمهور اعطاء می شود.
بر اساس این مصوبه، لوح سپاس به دلیل ارائه خدمات ارزنده در مقاطع خاص یا استمرار در انجام فعالیتهای شایسته به اشخاص و لوح یادمان به بستگان اشخاصی که در مسیر تحقق آرمانها و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی، دفاع از کشور، انجام ایثارگرانه ماموریتها وارائه خدمت داوطلبانه، جان خود را از دست دادهاند، اعطا می شود. اولویت بستگان برای دریافت لوح یادمان به ترتیب همسر، فرزندان و پدر و مادر تعیین میشود و در صورت تعدد، اولویت با افراد مسن است که در موارد خاص رعایت ترتیب فوق الزامی نیست.
بر این اساس، لوحهای سپاس و یادمان، به دو درجه "زرین" و "سیمین" تقسیم میشوند. درجه لوح با ملاحظه ضرورت، اهمیت، گستردگی و تعدد فعالیت قابل تقدیر یا وضعیت اشخاص از نظر سن، شرایط جسمی، سوابق و تشویقهای قبلی، تعیین میشود.
بر اساس این آیین نامه، وزیران و مسئولان دستگاه های اجرایی همتراز در حوزه مسئولیت خود، فهرست اشخاص پیشنهادی را برای دریافت لوح تقدیر همراه با دلایل توجیهی در تیرماه و دی ماه هر سال به دفتر رئیس جمهور ارسال می کنند.
همچنین برای دریافت لوح تقدیر، داشتن تقدیر نامه از وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه پیشنهاد کننده ضروری است. در موارد خاص نیز به تشخیص رئیس جمهور شرط یاد شده لحاظ نمیشود.
بر اساس مصوبه دولت لوح تقدیر از حیث اعطا، تابع هیچ تشریفاتی نیست. حسب مورد و با موافقت رئیس جمهور میتوان تقدیر را طی مراسمی اعطا کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین به دارندگان لوح زرین سپاس و یادمان، پنج سکه بهار آزادی و لوح سیمین سپاس و یادمان، سه سکه بهار آزادی از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطا می شود.
دولت بر اساس این آیین نامه، مسئولیت طراحی و آمادهسازی، تدوین شاخصها و انطباق آن با شرایط اشخاص و سایر هماهنگیهای مربوط به این آیین نامه را به عهده دفتر امور مدیران ارشد و اعطای نشانهای دولتی دفتر رئیس جمهور گذاشته است.
بر اساس این مصوبه، تقدیر نامه هایی که به برگزیدگان جشنواره های علمی، فرهنگی، صنعتی و نظایر آن اعطا می شود، تابع مقررات مربوط بوده و از شمول مقررات این آیین نامه خارج است.
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