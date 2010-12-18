به گزارش خبرنگار مهر، شمس آل‌احمد نویسنده و پژوهشگر آثار ادبی و هنری و برادر زنده‌یاد جلال آل‌احمد نیمه شب 14 آذر امسال پس از یک دوره نسبتاً طولانی بیماری، در بیمارستان فرهنگیان تهران درگذشت و پیکرش در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

سیمین دانشور چند روز پیش از درگذشت برادر همسرش، از طریق یکی از اقوام از بیماری او و بستری شدنش در بیمارستان مطلع و خودش نیز بلافاصله پس از شنیدن این خبر بدحال شده بود.

با این حال در 14 روز گذشته این موضوع از سیمین دانشور پنهان مانده است؛ طوری که حتی تلویزیون منزل او هم در این مدت توسط پرستار و دیگر نزدیکان دانشور که با او ارتباط دارند، خاموش مانده است!

البته دانشور و شمس در تمام این سالها - به ویژه پس از درگذشت جلال آل‌احمد در سال 1348 - تقریباً هیچگونه ارتباط خانوادگی با یکدیگر نداشته‌اند.

هر چند سیمین دانشور از بستری شدن برادر همسر فقیدش در بیمارستان ناراحت و نسبت به وضعیت او نگران شده، به خاطر اینکه در منزلش حتی شماره تلفن شمس آل‌احمد درج نشده است، او (دانشور) نتوانسته به صورت تلفنی هم جویای حال شمس شود.

البته این مسئله دوطرفه بوده و از آن طرف (منزل شمس آل‌احمد) هم قبل‌تر تماسی با منزل دانشور حتی برای احوالپرسی گرفته نشده است.

این در حالی است که ویکتوریا دانشور خواهر سیمین دانشور در مجلس ختم شمس آل‌احمد که پنجشنبه هفته گذشته (18 آذر) در مسجد نور تهران برگزار شد، حضور یافته بود.

خبرنگار مهر پس از درگذشت شمس آل‌احمد بارها تلاش کرد با سیمین دانشور درباره جایگاه شمس آل‌احمد و خاطراتش از او و نیز همسرش (جلال آل‌احمد) گفتگو کند اما این نویسنده پیشکسوت سالهاست با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نمی‌کند. کهولت سن و بیماری از علت‌های دوری گزیدن بانوی داستان‌نویسی ایران از خبرنگاران است.

دانشور چند سالی است علاوه بر مشکلات ناشی از کهولت سن، با بیماریهای ریوی و کلیوی هم دست به گریبان است و سه سال پیش نیز به علت عارضه تنفسی چند روزی را در بیمارستان سپری کرد.

دانشور که در حال حاضر هشتاد و نهمین سال عمرش را سپری می‌کند از نویسندگان تاثیرگذاری به شمار می‌رود که برخی از کتابهایش مانند "سووشون" و "جزیره سرگردانی" از شهرت جهانی برخوردار است.