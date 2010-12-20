به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "عدالت توزیعی و سلامت" به همت مرکز مطالعات انسانی دانشگاه مینهو (CEHUM) و با هدف بررسی مباحث مربوط به نقش دولتها در عدالت و توزیع منابع سلامت و بهداشت، مراقبتهای بهداشتی، عوامل مؤثر در سلامتی و کیفیت زندگی برگزار خواهد شد.

گوستاو آرهنیوس (دانشگاه استکهلم)، گریگ بوگنر (مرکز اخلاق زیستی دانشگاه نیویورک)، گیرت دمیوجنک (مدرسه تجارت EDHEC)، نیر ایال (دانشگاه هاروارد)، اکسل گلاسریز (دانشگاه لوویان)، ایوائو هیروس (دانشگاه مک‌گیل)، کسپر لیپرت-راسموسن (دانشگاه آرهوس)، روون اوگین (دانشگاه پاریس 5)، دانیل وینستاک (دانشگاه مونترال) و جاناتان ولف (مرکز فلسفه، عدالت و بهداشت کالج دانشگاهی لندن) از جمله سخنرانان اصلی این همایش خواهند بود.

علاقه‌مندان می‌توانند خلاصه‌ مقالات خود را جهت شرکت در همایش "عدالت توزیعی و سلامت" که ششم و هفتم اکتبر 2011 (14 و 15 مهر 1390) در دانشگاه مینهو واقع در شهر باراگای پرتقال برگزار خواهد شد، حداکثر در 300 تا 400 کلمه و به زبان انگلیسی تا اول مارس 2011 (دهم اسفند 1389) پیرامون یکی از موضوعات مرتبط با عنوان همایش به آدرس الکترونیکی nrbmerrill@gmail.com ارسال نمایند.