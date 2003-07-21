اردوي آموزشي ،فرهنگي و سياسي دانشجويان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين اردو كه با رويكرد آموزش موضوع هاي فرهنگي وسياسي برگزار مي شود بيش از 600 نفر از دانشجويان دانشگاههاي مختلف حضور دارند .

سيد محمد رضا فقيهي ، مسئول مركز فرهنگي نهاد رهبري در قم در گفتگو با خبرنگار مهر ،آشنايي بيشتر دانشجويان با انديشه هاي ديني وارتقاي ارزشهاي فرهنگي در آنان وبررسي راهكارهاي سياسي شدن دانشگاهها و روشن نمودن مرز ميان فعاليت سياسي و سياسي كاري را از جمله اهداف برگزاري اين همايش عنوان نمود .

به گفته اين مقام مسئول در نهاد رهبري بررسي حقوق مطبوعات ، آموزش روش نقد وتحليل سياسي و شناخت ماهيت سياست خارجي آمريكا ازعناوين كارگاههاي آموزشي اين اردو خواهد بود .

دكتر حسين الهام ، دكتر علي اكبر ولايتي ودكترمحسن اسماعيلي برگزاري كارگاههاي آموزشي را برعهده خواهند داشت .

لازم به ذكر است اين اردو از 4 تا 24 مرداد ماه سال جاري در مشهد مقدس برگزار مي شود .



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