اسرائیل نگران نزدیک شدن اردن به ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جرزوالم پست، هر چند منابع اسرائیلی اعلام می کنند که هنوز برای نتیجه گیری درباره روابط جدید اردن با ایران زود است، اما اگر گزارش های موجود در این باره صحیح باشند آنگاه باید گفت یک اتفاق جدید در خاورمیانه در حال شکل گیری است زیرا در گذشته تنشهای زیادی میان این دو کشور وجود داشت.

در این میان آمریکا و اسرائیل، اردن را به عنوان یک کشور میانه رو در خاورمیانه پذیرفته بودند و برای پیشبرد برنامه های خود در منطقه از مقامات این کشور کمک می گرفتند اما در صورت نزدیک شدن این کشور به ایران، واشنگتن یکی از متحدان خود را در برابر تهران از دست می دهد.

جورزالم پست در ادامه می نویسد : نگرانی اسرائیل در حالی است که "عبدالله دوم" پادشاه اردن، علاقمندی خود را برای دیدار با "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، در نتیجه سفر رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران به امان، پادشاه اردن بر بهبود روابط کشورش با تهران تاکید کرد.

"عبدالله دوم" در پی دیدار با اسفندیار رحیم مشایی در بیانیه ای اعلام کرد که این کشور به دنبال "گام های عملی" برای بهبود روابط کشورش با ایران است.

در بیانیه پادشاه اردن آمده است: اتخاذ گام های عملی برای بهبود روابط بین دو کشور به نفع دو طرف، مردم دو کشور و آرمان اسلامی مشترک خواهد بود و امنیت و ثبات منطقه ای را تحکیم خواهد بخشید.