قهرمانان هفته نخست مسابقات لیگ کشتی فرنگی استان قم مشخص شد

احمد رضایی شامگاه دوشنبه در حاشیه مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان استان قم که در سالن کشتی ورزشگاه تختی برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم‌، با اشاره به آخرین نتایج مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان استان قم اظهار داشت: در پیکار نخست‌، تیم سقف پرکاه با 43 پوئن و 11 برد در برابر باشگاه پوریای ولی با یک برد و هفت پوئن مثبت به پیروزی دست یافت.



وی با اشاره به اینکه 12 کشتی‌گیر از هر تیم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند اضافه کرد: دور دوم پیکارها نیز تیم خانه کشتی با 35 پوئن مثبت و 9 برد در برابر تیم تختی با 15 پوئن مثبت و سه برد به پیروزی رسید.



دبیر هئیت کشتی قم در خصوص تعداد تیم که در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان استان قم حضور دارند بیان داشت: چهار تیم باشگاه پوریای ولی‌، تختی‌، خانه کشتی و سقف پرکاه در هفته نخست مسابقات لیگ کشتی فرنگی استان قم حضور داشتند.



وی نحوه برگزاری مسابقات لیگ آزاد و فرنگی باشگاه‌های استان را به صورت رفت و برگشت عنوان کرد، اظهار داشت: مسابقات لیگ کشتی آزاد طی شش هفته و مسابقات فرنگی نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های استان قم طی 10 هفته برگزار می‌شود که هر هفته تیم‌ها به صورت امتیازی رده بندی خواهند شد.



دبیر هئیت کشتی قم خاطر‌نشان کرد: هر هفته مسابقات به نام یکی از پیشکسوتان استان نامگذاری می شود و در میان پیکارها از آنها تجلیل خواهد که از هفته‌های بعدی این برنامه عملی خواهد شد.



رضایی با بیان اینکه تا کنون چنین رقابت‌هایی در استان بدین صورت برگزار نشده است‌، بیان داشت: در نظر داریم با برگزاری مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های استان قم در بین جوانان ایجاد رقابت شود و همچنین با چنین کاری جوانان مستعد کشتی‌گیر استان نیز شناسایی شوند و برای شکوفایی استعدادشان تحت آموزش قرار گیرند.



وی ادامه داد: امیدواریم با برگزاری چنین مسابقاتی در استان بتوانیم چرخ پیشرفت کشتی استان را به حرکت در آورده و در آینده نیز قهرمانان شایسته‌ای را تحویل تیم ملی کشورمان دهیم.



تیمهای شهرداری و بیطرفان قهرمان مسابقات لیگ کشتی آزاد



دبیر هئیت کشتی استان قم از اتمام دو روزه پیکارهای هفته نخست مسابقات لیگ کشتی آزاد نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های استان قم با پیروزی دو تیم شهرداری و بیطرفان خبر داد.



رضایی همچنین در حاشیه مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان استان قم که در سالن کشتی ورزشگاه تختی استان قم برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین نتایج هفته نخست مسابقات لیگ کشتی آزاد نونهالان و نوجوانان استان قم بیان داشت: در نخستین پیکار باشگاه بیطرفان با باشگاه تختی به رقابت پرداختن و هر دو باشگاه به شش برد مساوی دست یافتند و بدلیل تساوی برد هر دو باشگاه، پوئن‌های مثبت هر دو تیم مورد بررسی قرار گرفت که سرانجام باشگاه بیطرفان با 28 پوئن مثبت با یک امتیاز بیشتر نسبت تختی به پیروز دست یافت.



وی ادامه داد: در دور دوم رقابت‌ها‌، باشگاه شهدای نیروگاه در برابر شهرداری قرار گرفت که باشگاه شهرداری با هشت برد و 34 پوئن مثبت توانست پیروز دومین رقابت کشتی آزاد استان قم شود و شهدای نیروگاه با چهار برد و 21 پوئن مثبت مقلوب باشگاه شهرداری شد.



وی اظهار داشت: پنج باشگاه در هفته نخست مسابقات لیگ کشتی آزاد نونهالان و نوجوانان باشگاه‌های استان قم از جمله خانه کشتی‌، شهرداری قم‌، شهید بیطرفان‌، باشگاه تختی و شهدای نیروگاه حضور داشتند که چهار تیم با هم به رقابت پرداختن و یک تیم نیز در این دور از مسابقات استراحت داشت.

مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی نونهالان و نوجوانان باشگاه های استان قم در 12 وزن و در سالن کشتی ورزشگاه تختی در حال برگزاری است.



هفته نخست مسابقات لیگ کشتی آزاد نونهالان و نوجوانان باشگاه های استان قم با داوری سعید عباسی، حسن اسحاقی، علی سلمان پور، مهدی طاهری و هادی علیایی برگزار شد.



همچنین هفته نخست مسابقات لیگ کشتی فرنگی نونهالان و نوجوانان استان نیز با داوری حسن خدابنده لو، سعید عباسی، حسن اسحاقی ، علی سلمان پور و هادی علیایی هم اکنون در سالن کشتی ورزشگاه تختی استان قم در حال برگزاری است.