تصویب 7000 مصوبه صنعتی و معدنی در ستاد واحدهای تولیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسلام پناه افزود: این مصوبات در حال طی کردن مراحل مختلف رسیدگی هستند ولی می‌توان گفت حجم بالایی از این مصوبات به مرحله اجرایی درآمده است.

اسلام پناه افزود: بیشترین مسائلی که واحدهای صنعتی ومعدنی در ستاد تسهیل وامور پشتیبانی واحدهای تولیدی مطرح می کنند مربوط به امور بانکی می باشد.

مسئول دبیرخانه ستاد تسهیل به استقبال واحدهای صنعتی و معدنی برای شرکت در جلسات ستاد اشاره کرد و افزود:‌ مسئولان این ستاد با تمام توان خود در جهت حل موضوعات مختلف صنعتگران تلاش می‌کنند به طوری که برای تشکیل هر هفته ای این جلسات بیش از 500 نفر ساعت فعالیت کارشناسی صورت می‌گیرد که این امر نشان از اهمیت ویژه به این موضوع می‌شود.