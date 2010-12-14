معاون پرورشی آموزش و پرورش قائم مقام وزیر در امور بین الملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یزدانی پیش از این معاون پرورشی و تربیت بدنی و رئیس آموزش و پرورش شهر تهران بود.
در بخشی از این حکم آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و مشارکت و همفکری مدیران، کارشناسان و مدیران کل استانها در انجام وظایفی نظیر؛ نظارت، کنترل و ارزشیابی از فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس خارج از کشور از طریق ایجاد سیستم نظارتی و ارزشیابی موثر، مکانیزه نمودن سیستمهای اداری و آموزشی در مدارس خارج از کشور با همکاری واحدهای ذیربط، برنامهریزی، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و پرورشی مجتمعهای تطبیقی و بینالمللی و مدارس خارجی مستقر در ایران و همکاری با سازمان دیپلم بینالملل، تهیه و تنظیم قراردادهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه با سازمانهای تخصصی بینالمللی به منظور پیشبرد اهداف آموزش و پرورش، برقراری ارتباط و همکاری فعال با کشورها، مجامع و سازمانهای علمی، آموزشی، منطقهای و بینالمللی (دولتی و غیردولتی) در زمینه اجرای طرحها، پژوهشها و تحقیقات منطقهای و بینالمللی با هماهنگی واحدهای ذیربط، تنظیم یادداشت تفاهم و برنامه مبادلات آموزشی با کشورها، ترجمه اسناد، مدارک و همکاری با موسسات ذیربط با اولویت کشورهای همسایه و مسلمان، انعکاس فعالیتها و معرفی نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورهای جهان با همکاری واحدهای ذیربط و... اهتمام ویژه داشته باشید.
این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش معاونت جدید پرورشی و تربیت بدنی را معرفی نکرده است.
از ابتدای احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در سال 1384 تاکنون سه نفر در راس این معاونت قرار گرفته اند. سید باقر پیشنمازی، سید مهدی امینی و علی اصغر یزدانی معاونان پرورشی وزارت آموزش و پرورش در چهار سال گذشته بودند که مدیریت هر یک از آنها نزدیک به یک سال ادامه داشته است.
همچنین ساختارمعاونت پرورشی و تربیت بدنی طی این چهارسال بارها مورد تغییر قرار گرفته است.
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