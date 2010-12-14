توجه به قیام امام حسین (ع) در سطح جهان رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمدحسین مختاری شامگاه دوشنبه اظهار داشت: حضور جوانان و اقشار فرهیخته در مراسم عزاداری سالار شهیدان، در کشورهای غربی نشان می‌دهد گرایش به مکتب اهل بیت و توجه به قیام امام حسین(ع) در سطح جهان خصوصا اروپا رو به افزایش است.



وی ادامه داد: در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) در انگلستان، جوانانی از کشورهای مختلف قاره آفریقا، کشورهای عربی و حتی اهل تسنن حضور فعال دارند، در انگلستان مردم نه تنها در مساجد و مراکز اسلامی بلکه در اماکن غیرعمومی مانند دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آکادمیک مراسم عزاداری برپا می‌کنند.



معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: از برخی پرسش‌های نسل جوان خصوصا دانشجویان در انگلستان این گونه تلقی می‌شود که وهابیت در این کشور بسیار فعال هستند، بنابراین حوزه‌های علمیه باید مبلغان قوی را برای تبلیغ و پاسخ به شبهات ایجاد شده توسط دشمنان اسلام و وهابیون افراطی، به این بلاد اعزام کند.



وی تصریح کرد: در انگلستان شور و شعف حسینی به شدت در جوانان دیده می‌شود و ما باید از این فرصت به خوبی استفاده نمائیم.



احادیث جعلی، فلسفه عاشورا را بگونه دیگری تعبیر می⁯کنند



مختاری خاطرنشان کرد: امروز جوانان و دانشجویان در سراسر جهان سئوالات جدید و متفاوت از گذشته در مورد ابعاد مختلف قیام امام حسین(ع) دارند و ما باید با وقوف از شبهاتی که در سطح جهان در مورد مکتب اهل بیت(ع) و قیام کربلا وجود دارد سئوالات مختلف را جمع آوری و در پاسخ به هر شبهه، حداقل یک مقاله نگاشته شود.



وی اظهار داشت: حوزه علمیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سایر متصدیان، باید تحقیق و پژوهش را به صورت کاربردی و در راستای پاسخ به پرسش‌های روز مورد توجه قرار دهند.



معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به برخی سئوالاتی که از سوی جوانان مطرح می⁯شود یادآور شد: عمده‌ترین سئوالاتی که از طرف جوانان خصوصا دانشجویان در غرب مطرح می‌شود این است که فلسفه گریه برای امام حسین(ع) چیست؟ آیا موضوع قیام امام حسین(ع) سیاسی، تاریخی و حکومتی بوده است یا برای دفاع از دین اسلام؟ چرا باید برای عزاداری هزینه کنیم؟ ما برای این سئوالات، باید پاسخ‌های روشن و متناسب با زمان و مکان و فضای فکری پرسشگر داشته باشیم.



مختاری گفت: متاسفانه احادیث جعلی از وهابیت، فلسفه قیام امام حسین(ع) را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کنند و مبلغان ما باید به صورت جدی و قوی در این عرصه وارد و به شبهات جدید پاسخ دهند.



وی ادامه داد: در غرب جوانان به سخنان سخنرانانی که در مورد فلسفه قیام امام حسین(ع) سخنرانی می‌کنند به دقت گوش می‌دهند و بعد از سخنرانی سئوالات ظریفی را بیان می‌کنند و تعداد سئوالات چنان زیاد است که بنده هر شب به سئوالات شبهای قبل باید پاسخ دهم.



استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: ما باید فلسفه قیام امام حسین(ع) را به صورت مصداقی بیان کنیم، عصر امام حسین(ع) را با زمان خود مقایسه کنیم، آن حضرت برای دفاع از اسلام و جلوگیری از انحرافاتی که ایجاد شده بود دست به قیام زدند و این اهداف باید به خوبی برای مردم تبیین شود.



انقلاب اسلامی نشات گرفته از قیام عاشوراست



مختاری که علاوه بر طی مدارج عالی حوزوی، مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه غرب(شاخه‌ هرمنوتیک) از دانشگاه دورهام انگلستان اخذ کرده است، تصریح کرد: انقلاب اسلامی الهام گرفته از قیام عاشورا و کربلا است و در راستای دفاع از ارزش‌های اسلامی، اهداف و دستاوردهای این قیام بزرگ حرکت می‌کند.



وی ادامه داد: امام حسین(ع) در قیام خود یک هدف الهی و آسمانی داشتند و هر روز نام و راه ایشان در میان مردم و آزادی خواهان جهان زنده‌تر خواهد شد، انقلاب اسلامی ما نیز پرتویی از قیام ایشان است.



معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به سخنرانی خود در یکی از دانشگاه‌های معتبر انگلستان گفت: در این دانشگاه در مورد فلسفه قیام امام حسین(ع)، مباحث مربوط به اسلام و مسیحیت، نکات مشترک وتفاوت میان مسلمانان سخنرانی و به سئوالات جوانان نیز پاسخ دادم که این نشست برای جوانان جویای حقیقت سایر ادیان نیز جذاب بود.



وی همچنین از دکتر حلمی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا به خاطر کمک برای برپایی مراسم عزاداری ماه محرم و تقدیر کرد و گفت: ایشان تلاش فراوانی برای برپایی هرچه باشکوه⁯تر مراسم عزاداری در کشور انگلیس انجام داده و به رسالت خود در این به خوبی عمل کرده است.